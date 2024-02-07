Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)
Украинская певица MamaRika впервые продемонстрировала фанам результаты маммопластики, которую она сделала недавно.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Артистка показала новую грудь
Знаменитость показала в stories фото, на котором она предстала в специальном бандаже, который носят после пластической операции на груди.
MamaRika показала результаты маммопластики (фото: instagram.com/mamarika_official)
Также певица призналась, какого объема ей поставила импланты.
По словам MamaRika, они по 330 мл и имеют анантомическую форму, что соответствует где-то третьему размеру груди.
"Выглядят очень натурально. Целью был не большой размер, а привести крох в тонус", - пояснила звезда.
MamaRika назвала размер имплантов (фото: instagram.com/mamarika_official)
Исполнительница добавила, что до рождения сына также имела третий размер. Однако из-за грудного вскармливания у нее изменилась форма, которая не устраивала ее.
Так что знаменитость решила исправить все с помощью пластики.
Напомним, кроме увеличения груди MamaRika отважилась на еще одну операцию. Певица подкорректировала живот после кесарева сечения.
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