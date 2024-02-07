ua en ru
Ср, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)

Среда 07 февраля 2024 09:15
UA EN RU
Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото) MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица MamaRika впервые продемонстрировала фанам результаты маммопластики, которую она сделала недавно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Артистка показала новую грудь

Знаменитость показала в stories фото, на котором она предстала в специальном бандаже, который носят после пластической операции на груди.

Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)

Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)

MamaRika показала результаты маммопластики (фото: instagram.com/mamarika_official)

Также певица призналась, какого объема ей поставила импланты.

По словам MamaRika, они по 330 мл и имеют анантомическую форму, что соответствует где-то третьему размеру груди.

"Выглядят очень натурально. Целью был не большой размер, а привести крох в тонус", - пояснила звезда.

Известная украинская певица впервые показала грудь после пластической операции (фото)

MamaRika назвала размер имплантов (фото: instagram.com/mamarika_official)

Исполнительница добавила, что до рождения сына также имела третий размер. Однако из-за грудного вскармливания у нее изменилась форма, которая не устраивала ее.

Так что знаменитость решила исправить все с помощью пластики.

Напомним, кроме увеличения груди MamaRika отважилась на еще одну операцию. Певица подкорректировала живот после кесарева сечения.

Недавно Дорофеева произвела фурор в сети горячей фотосессией.

Также звезда "Квартала 95" рассказала, как избавилась от лишних кило.

Читайте РБК-Украина в Google News
MamaRika пластична операція пластическая хирургия Звезды шоу-бизнеса
NEWS
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом
В Украине появится новый род войск. Зеленский дал поручение Кабмину с Генштабом