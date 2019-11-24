Зими не буде: синоптики приголомшили теплим прогнозом

Погода в Україні 25 листопада буде дещо тепліше, ніж в останні дні. Синоптики прогнозують підвищення стовпчиків термометрів до +10 градусів. При цьому небо буде ясним, а пориви вітру – незначними. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Як повідомляється в оновленому прогнозі, погода в понеділок в Україні буде триматися переважно у плюсових позначок. У західних регіонах очікується в середньому +2... +4 градуси. На півдні також буде тепло, навіть тепліше ніж у західних областях – до +2... +5 градусів. При цьому в Закарпатській області, а також на Кримському півострові очікується аномальна "спека" – до +10 градусів. На півночі, сході і в центрі нашої країни очікується більш прохолодна температура – -2... +2 градуси.

Осінь (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вночі очікуються заморозки. Термометри опустяться до 0... -3 градусів у західних і південних областях, в той час як на Сході України очікуються морози до -7 градусів.

Варто відзначити, що до 29 листопада синоптики прогнозують плюсові температури навіть вночі, а протягом дня максимальний рівень тепла досягне +14 градусів.

Погода в Україні 25 листопада (скріншот: meteo.gov.ua)

Народний прогноз: 25 листопада вшановується пам'ять святителя Івана Милостивого, патріарха Олександрійського. На Івана зазвичай буває сніг. Якщо буде дощ, то відлига буде до Введення (4 грудня). У давнину робили такий ритуал: у сніг, що випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — сніг залишиться на землі. Якщо сніг у цей день випадав, то вважалося, що зима довго з місця не зрушиться і весна буде пізньою.