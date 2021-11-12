Як заощадити на опаленні в зимовий період: ці лайфхаки стануть в нагоді всім

Опалювальний сезон в Україні вже почався, і багато українців чекають перші платіжки зі страхом. Взимку на комунальні послуги доводиться віддавати значну суму з сімейного бюджету, а субсидії доступні далеко не всім.

Як можна заощадити на опаленні в зимовий період, розповіли в ТСН.

Утеплення приміщення

Найпростіший спосіб - подбати про утеплення свого житла. Вікна, дах, стіни – всі вони випускають тепло при поганому стані.

Вікна необхідно на зиму заклеїти або замінити старі рами на пластикові з потрійними склопакетами.

Двері повинні бути ретельно підігнані та без щілин, які будуть випускати тепло з вашого будинку.

Не варто економити кошти й на утеплення стін зовні. Такі методи досить витратні з фінансів, але витрачені кошти окупляться буквально за пару років. При хорошій термоізоляції економія за зиму може скласти від 35 до 50%.

Терморегулятор

Цим методом вже давно користуються в багатьох країнах Європи, щоб заощадити гроші в зимовий час.

Такі Терморегулятори програмуються на певний час і температуру і можна регулювати протягом доби подачу тепла.

Якщо всі мешканці приміщення вдень знаходяться поза домом, то температуру можна знизити та включати обігрів тільки ввечері та вночі.

Також Терморегулятори допомагають налаштувати температуру до комфортного режиму, в залежності від погодних умов.

Лічильники на тепло

У багатьох будинках в Україні встановлені загальні лічильники на тепло. Але такий прилад варто поставити й у власній квартирі.

Складність є тільки в старих будинках – там подача тепла часто йде за такою системою, що поставити окремий лічильник у квартирі практично неможливо.

Однак і тут є рішення - можна встановити індивідуальний тепловий пункт - це великий лічильник з електронними датчиками для кожної квартири.

Такий прилад допоможе заощадити від 50 до 70% витрат на тепло.

Котел для опалення

Зараз на ринку вибір котлів дуже великий і при покупці варто звертати увагу на найоптимальніший прилад.

Газовий котел вже давно не вважається найекономнішим, оскільки тарифи на газ постійно неприємно дивують.

Є сенс придивитися до конденсаторних або встановити разом з котлом тепловий насос.

Електричний котел буде вигідний тільки при використанні пільгового тарифу і багатофазних лічильників.

У приватних будинках власники можуть встановлювати твердопаливний котел. Він допомагає економити, але вимагає регулярного обслуговування.

Температура в приміщеннях

Варто вибрати оптимальну температуру для приміщень і зазвичай вона становить від +19 до +21 градуса.

Такий температурний режим допомагає не тільки заощадити кошти, але і підтримає здоров'я в тонусі.