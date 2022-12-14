Зимние каникулы в Тернополе и области: когда будут отдыхать дети

В этом учебном году зимние каникулы в Тернополе и области начнутся вовремя и будут более длительными, чем обычно. Ведь многие школы отказались от осенних каникул и присоединили их к зимним. Дети смогут отдохнуть почти месяц.

Сколько дней ученики будут отдыхать в Тернополе - читайте ниже .

Сколько продлятся каникулы в Тернополе

В Тернополе с 19 декабря начинаются зимние каникулы, которые продлятся до 15 января.

Заместитель руководителя управления образования и науки Тернопольского городского совета Ирина Сум рассказала, что на обучение школьники выйдут уже 16 января 2023 года.

В общем, будут отдыхать почти месяц. Для того чтобы увеличить каникулы тернопольские ученики в сентябре и октябре учились по субботам.

В управлении образования добавили, что с нового года такого графика обучение уже не будет.

Когда начнутся в Тернопольской области

В области школьные каникулы начнутся 19 декабря. Продолжительность зимнего отдыха каждая школа будет определять самостоятельно.

Однако в некоторых общинах школьники будут отдыхать подольше. Все потому, что во многих заведениях отказались от осенних каникул и присоединили их к зимним.

В целом учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня. К тому же, общая продолжительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.

Летом дети должны отдыхать не менее двух месяцев.