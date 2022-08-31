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У Тернополі прийняли важливе рішення щодо укриттів у школах

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Тернопіль, Середа 31 серпня 2022 16:38
У Тернополі прийняли важливе рішення щодо укриттів у школах Фото: у Тернополі прийняли важливе рішення щодо укриттів у школах (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Тернополі заборонили заходити постороннім людям у шкільні укриття під час тривоги у денний час доби заради безпеки учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала.

"На прохання батьків і задля безпеки учнів під час повітряної тривоги в укритті школи не буде посторонніх людей", - написав він.

Надал зазначив, що укриття у школах у денний час працюватимуть виключно для учнів і вчителів, що перебувають там під час навчання.

Нагадаємо, у школах України з’являться спеціалісти з безпеки, що слідкуватимуть за роботою укриттів та навчатимуть дітей правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.

Окрім того, РБК-Україна розповідало про головні зміни у навчанні дітей з вересня.

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Тернопіль школа
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