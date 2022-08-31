У Тернополі прийняли важливе рішення щодо укриттів у школах

У Тернополі заборонили заходити постороннім людям у шкільні укриття під час тривоги у денний час доби заради безпеки учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Тернополя Сергія Надала .

"На прохання батьків і задля безпеки учнів під час повітряної тривоги в укритті школи не буде посторонніх людей", - написав він.

Надал зазначив, що укриття у школах у денний час працюватимуть виключно для учнів і вчителів, що перебувають там під час навчання.