Зимние каникулы в Днепре и Запорожье: когда начнутся и сколько будут продолжаться

Когда начнутся в Днепре

В Днепре зимние каникулы в школах продлятся две недели.

В департаменте гуманитарной политики сообщили, что зимние каникулы в школах начнутся с 24 декабря и продлятся до 8 января. К обучению школьники вернутся 9 января.

Однако это ориентировочные даты и они могут изменяться в зависимости от ситуации в стране. К тому же, сейчас большинство школьников Днепра из-за угрозы ракетных обстрелов учатся в дистанционном формате.

В Департаменте гуманитарной политики Днепра опубликовали график каникул на учебный год 2023:

весенние - 20-26 марта;

летние - с 3 июня.

В частных школах графики каникул тоже могут отличаться.

Какая ситуация в Запорожье

В учебных заведениях Запорожской области каникулы начнутся накануне католического Рождества, 24 декабря 2022 года. Будут отдыхать дети чуть больше двух недель - до 9 января 2022 года.

Однако график каникул в разных школах все же может отличаться, поскольку его выбирает администрация учебного заведения. Обычно большинство школ Запорожья все же придерживаются рекомендованного графика Министерства образования.

Длительность каникул не должна превышать 30 дней, за исключением летних каникул.

Сейчас большинство школьников Запорожья из-за войны и угрозы ракетных обстрелов учатся в дистанционном формате.