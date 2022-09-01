Що робити, якщо повітряна тривога застала дитину не в школі: алгоритм дій

Що робити під час повітряної тривоги на вулиці (колаж РБК-Україна)

В Україні вже розпочався новий навчальний рік. Під час війни, батьки дітям повинні пояснити, що їм потрібно робити, якщо повітряна тривога застала їх на вулиці.

Який алгоритм дій має знати кожна дитина - читайте нижче.