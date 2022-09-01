Що робити, якщо повітряна тривога застала дитину не в школі: алгоритм дій
В Україні вже розпочався новий навчальний рік. Під час війни, батьки дітям повинні пояснити, що їм потрібно робити, якщо повітряна тривога застала їх на вулиці.
Який алгоритм дій має знати кожна дитина - читайте нижче.
Зокрема, якщо сигнал повітряна тривога увімкнувся, коли дитина перебуває в школі, то необхідно виконувати те, що скаже вчитель.
Що важливо знати
Якщо тривога застала дитину вдома, то потрібно:
- Швидко одягнутися;
- Зачинити вікна, вимкнути газ, водопостачання, електрику.
- Важливо взяти "тривожний рюкзачок" і швидко йти до укриття (це може бути підвальне приміщення чи паркінг для машин);
- Якщо немає змоги спуститися в укриття, або його немає поблизу, то потрібно знайти місце якомога далі від вікон. За можливості потрібно дотримуватися "правила двох стін" - зазвичай цим вимогам відповідає коридор між кімнатами;
- Необхідно сісти на підлогу та накритись ковдрою чи іншими речами з головою.
Якщо повітряна тривога застала дитину надворі, то батьки мають їй пояснити, що потрібно:
- Зайти в найближче укриття чи хоча б до підвалу найближчого будинку, паркінгу чи підземного переходу;
- Важливо триматись на відстані від магазинів із вітринами;
- Якщо укриття поблизу немає, але вже чутно звуки вибухів, потрібно впасти на землю та накрити голову руками;
- Необхідно за можливості шукати заглиблення, яму, в якій можна сховатися.
Також у громадському місці під час повітряна тривога потрібно уважно слухати повідомлення адміністрації закладу, де перебуває дитина, і дотримуватись озвученої інструкції. Важливо прямувати до укриття чітко визначеним маршрутом.
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