Что важно знать при возвращении ученика из-за границы к обучению в украинской школе: инструкция

Коллаж РБК-Украина: какая организация обучения детей, возвращающихся из-за границы к обучению в школах Украины

Украинские ученики, даже находясь за границей, могут в любое время вернуться к учебе в своей школе в родном городе и перевестись с одной формы обучения в другую - к примеру, с дистанционной на очную. Какая процедура, и что делать, если заведение образования было разрушено?

Инструкцию об организации обучения детей, которые из-за границы возвращаются к учебе в украинских школах, опубликовали в министерстве образования и науки.

Соответствующая информационная брошюра была подготовлена МОН совместно с Офисом вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Возвращение беженцев в украинские школы. Украинские школьники могут: продолжить обучение в своей школе онлайн (если учебное заведение предоставляет такую ​​образовательную услугу);

присоединиться к дистанционному обучению в другой школе Украины;

получать образование по индивидуальной форме - экстернатной или семейной (домашней) - в заведении общего среднего образования Украины, в частности, где ребенок учился до выезда за границу;

обратиться в Международную украинскую школу (МУШ) для экстернатного обучения или одной из организаций, с которыми МУШ сотрудничает за границей, для обучения в выходные дни;

присоединиться к очной учебе в классах или заведениях для переселенцев в стране пребывания. Если школа была разрушена, ребенок может: в случае, когда школа была разрушена или повреждена, ученик может перейти в другую школу по месту жительства;

или можно перейти в другое учебное заведение по месту регистрации внутренне перемещенного лица. Зачисление в учебное заведение: если ребенок учился в школе за границей и не продолжал обучение в украинской школе, для зачисления в учебное заведение он должен пройти итоговое оценивание;

поступление в 5-11 (12)-е классы гимназий и лицеев может происходить по результатам конкурсного отбора (при его проведении);

в случае отсутствия документа или его копии, что подтверждают наличие предварительно полученного уровня (начального или базового) образования и/или результатов оценивания, в школе осуществляется оценивание уровня учебных достижений для определения класса, в который должен быть зачислен ребенок;

по письменному заявлению родителей (лиц, их заменяющих) и решением педагогического совета дети могут быть оставлены для повторного получения общего среднего образования в определенном классе. Как поступить, если ребенок был за границей во время учебы в 9 классе: для зачисления в 10 класс для получения полного общего среднего образования, ребенок должен получить свидетельство о получении базового среднего образования (о завершении 9 класса);

для этого учащиеся должны пройти годовую оценку и/или государственную итоговую аттестацию в любой школе Украины, обеспечивающей получение базового и полного общего среднего образования (9-11 классы);

если ребенок будет учиться в 10 классе в заведении, не обеспечивающем получение базового среднего образования, для получения документа о соответствующем уровне образования нужно пройти оценивание в экстернатной форме в другом заведении;

годовое оценивание обычно осуществляется до начала нового учебного года согласно графику и задачам. Их согласовывает педагогический совет и утверждает руководитель учебного заведения.