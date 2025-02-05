Зимняя темнота длиной в 179 дней. Где полярная ночь длится дольше всего?

Полярная ночь - это уникальное природное явление, когда в течение нескольких дней или даже месяцев солнце не появляется над горизонтом и жители городов за Полярным кругом привыкают к жизни в вечной темноте. Полярная ночь становится не только вызовом для жителей арктических городов, но и источником незабываемых впечатлений.

В каких городах полярная ночь длится дольше всего и как местные жители на нее реагируют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

1. Тромсе, Норвегия

В Тромсе полярная ночь длится примерно два месяца - с конца ноября до середины января. Город известен своей активной культурной жизнью - именно Фестивали света и специальные события помогают жителям пережить длительную темноту.

2. Мурманск, Россия

Как самый большой город за Полярным кругом, Мурманск отмечается полярной ночью, которая длится около 40 дней. Жители активно используют современные технологии освещения, организовывают культурные события и спортивные соревнования, что позволяет сохранять активность даже в самые темные дни.

3. Кируна, Швеция

Кируна, расположенная в шведской Лапландии, имеет полярную ночь продолжительностью примерно 50 дней. Город известен своими традициями и возможностью наблюдать северное сияние, что привлекает туристов из разных уголков мира.

4. Рованиеми, Финляндия

Рованиеми находится на границе Арктики и хотя продолжительность полярной ночи здесь может варьироваться, обычно она составляет от одной до двух недель. Город славится зимними аттракциями и атмосферой сказочного Лапландского края.

5. Лонгйирбен, Свалбард, Норвегия

Лонгйирбен, расположенный на архипелаге Свалбард, имеет одну из самых длинных полярных ночей - почти четыре месяца. Этот город поражает ледниковыми пейзажами, а организация экскурсий в зимний период дает возможность ощутить всю магию Арктики.

6. Уткиягвик (Барроу), Аляска, США

Уткиягвик является самым северным городом США, где полярная ночь длится около 65 дней - с 18 ноября до 22 января. Несмотря на экстремальные условия, местные жители сохраняют активность благодаря традиционным мероприятиям и совместным культурным инициативам.

7. Инувик, Канада

Инувик, расположенный в северных регионах Канады, имеет полярную ночь примерно 30 дней. Хотя период темноты здесь короче, чем в других арктических городах, современные технологии и сохранение традиций позволяют создать комфортные условия для жизни.

8. Утсьоки, Финляндия

В этом самом северном городке в Финляндии полярная ночь длится аж 52 дня - с конца ноября до января. Город находится фактически в Лапландии и граничит с Норвегией. Он был основан в 1876 году и там проживает более 1200 человек.

9. Мыс Нордкап, Норвегия

Солнце на северном краю страны заходит примерно 20 ноября и восходит только после 22 января. Полярная ночь здесь длится более 60 дней. Этот мыс очень популярен у туристов, поскольку там можно наблюдать не только за полярной ночью, но и заполярным днем - это когда солнце не заходит более суток.

10. Каанаак, Северная Гренландия

Этот город - находится на крайнем севере, один из самых северных городов в мире. Полярная ночь здесь длится долго - она начинается 24 октября и заканчивается только 17 февраля. Местные называют этот период Каперлак. Наступление темноты ежегодно не празднуют, но первый восход солнца в феврале всегда встречают праздниками и вечеринками.

11. Алерт, регион Кикикталук Нунавут, Канада

В этом городе, который находится всего в 817 км от Северного полюса, полярная ночь длится дольше всего - 106 дней. Начинается она 30 октября и заканчивается 13 февраля.

И этот регион - зона вечной мерзлоты. В январе температура падает местами до -35 градусов, летом прогревается максимум до +10 градусов.

Проживает в Алерте, согласно переписи 2006 года, всего 5 постоянных жителей. Однако есть много временных жителей, поскольку в Алерте есть свой аэропорт, метеорологическая станция и военная разведка радиосигналов.

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