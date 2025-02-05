Зимова темрява довжиною у 179 днів. Де полярна ніч триває найдовше?

Полярна ніч - це унікальне природне явище, коли протягом декількох днів або навіть місяців сонце не з'являється над горизонтом і мешканці міст за Полярним колом звикають до життя у вічній темряві. Полярна ніч стає не лише викликом для мешканців арктичних міст, але й джерелом незабутніх вражень.

У яких містах полярна ніч триває найдовше та як місцеві жителі на неї реагують, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

1. Тромсе, Норвегія

У Тромсе полярна ніч триває приблизно два місяці - від кінця листопада до середини січня. Місто відоме своїм активним культурним життям - саме Фестивалі світла та спеціальні події допомагають жителям пережити тривалу темряву.

2. Мурманськ, Росія

Як найбільше місто за Полярним колом, Мурманськ відзначається полярною ніччю, яка триває близько 40 днів. Жителі активно використовують сучасні технології освітлення, організовують культурні події та спортивні змагання, що дозволяє зберігати активність навіть у найтемніші дні.

3. Кіруна, Швеція

Кіруна, розташована у шведській Лапландії, має полярну ніч тривалістю приблизно 50 днів. Місто відоме своїми традиціями та можливістю спостерігати північне сяйво, що приваблює туристів з різних куточків світу.

4. Рованіємі, Фінляндія

Рованіємі знаходиться на межі Арктики й хоча тривалість полярної ночі тут може варіюватися, зазвичай вона складає від одного до двох тижнів. Місто славиться зимовими атракціями та атмосферою казкового Лапландського краю.

5. Лонгйірбєн, Свалбард, Норвегія

Лонгйірбєн, розташоване на архіпелазі Свалбард, має одну з найдовших полярних ночей - майже чотири місяці. Це місто вражає льодовиковими пейзажами, а організація екскурсій у зимовий період дає можливість відчути всю магію Арктики.

6. Уткіягвік (Барроу), Аляска, США

Уткіягвік є найпівнічнішим містом США, де полярна ніч триває близько 65 днів - з 18 листопада до 22 січня. Попри екстремальні умови, місцеві жителі зберігають активність завдяки традиційним заходам та спільним культурним ініціативам.

7. Інувік, Канада

Інувік, розташований у північних регіонах Канади, має полярну ніч приблизно 30 днів. Хоча період темряви тут коротший, ніж в інших арктичних містах, сучасні технології та збереження традицій дозволяють створити комфортні умови для життя.

8. Утсьокі, Фінляндія

У цьому найпівнічнішому містечку в Фінляндії полярна ніч триває аж 52 дні - з кінця листопада до січня. Місто знаходиться фактично в Лапландії та межує з Норвегією. Воно було засновано в 1876 році й там проживає понад 1200 людей.

9. Мис Нордкап, Норвегія

Сонце на північному краю країни заходить приблизно 20 листопада і сходить тільки після 22 січня. Полярна ніч тут триває понад 60 днів. Цей мис дуже популярний у туристів, оскільки там можна спостерігати не тільки за полярною ніччю, а й заполярним днем - це коли сонце не заходить понад добу.

10. Каанаак, Північна Гренландія

Це місто - знаходиться на крайній півночі, одне з найпівнічніших міст у світі. Полярна ніч тут триває довго - вона починається 24 жовтня та закінчується тільки 17 лютого. Місцеві називають цей період Каперлак. Настання темряви щорічно не святкують, але перший схід сонця у лютому завжди зустрічають святами та вечірками.

11. Алерт, регіон Кікікталук Нунавут, Канада

У цьому місті, яке знаходиться всього за 817 км від Північного полюса, полярна ніч триває найдовше - 106 днів. Починається вона 30 жовтня і закінчується 13 лютого.

І цей регіон - зона вічної мерзлоти. У січні температура падає місцями до -35 градусів, влітку прогрівається максимум до +10 градусів.

Проживає в Алерті, згідно з переписом 2006 року, всього 5 постійних жителів. Однак є багато тимчасових мешканців, оскільки в Алерті є свій аеропорт, метеорологічна станція та військова розвідка радіосигналів.

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