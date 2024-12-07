Так делают в Норвегии: 3 эффективных способа выжить зимой и иметь всегда хорошее настроение

Зима только началась и до первых весенних дней еще очень далеко. А впереди еще почти три месяца холодных и пасмурных дней, которые будут портить настроение, затягивать нас в постель и заставлять сидеть под теплым пледом.

Однако есть способы поднять настроение очень быстро и РБК-Украина (проект Styler) делится ими со ссылкой на книгу "Как пережить зиму" психолога из Стэнфорда Кари Лейбовиц , которой пришлось жить на севере Норвегии.

Три способа, как не грустить, когда холодно и темно

Север Норвегии - это зимой полярная ночь, всегда холодно, темно и очень тяжело психологически. Однако именно эта страна считается одной из самых комфортных в мире для проживания и местные жители действительно умеют наслаждаться холодным и темным временем года.

Меняйте отношение

Холодные месяцы нередко называют "сезоном САР", когда у людей возникает аффективное расстройство, связанное с нарушением в эмоциональной сфере. Чувство подавленности, уныние, депрессивные ощущения накрывают многих еще с конца октября, и это состояние продолжается до конца февраля.

По словам психолога, очень важно, что это все происходит из-за неверного настроения на зиму. Поэтому стоит изменить свое мышление - перестать с ужасом ждать холода, а думать о будущем положительно. Отрицательные мысли действительно увеличивают вероятность того, что зима действительно станет для вас пасмурным временем.

Начните планировать что-то приятное на это время: походы на каток, в кино. Думайте о том, что вас будете радовать, что даст вам уют. Купите разные сорта чая, хорошие свечи, теплые носки, смешной свитер.

Сосредоточьтесь на положительной деятельности

Чтобы сделать зиму особым временем для себя, поиграйте со светом - выключите яркую холодную лампу, зажгите мерцающие огни, светильники и свечи, чтобы создать уют. Празднуйте что-нибудь регулярно, готовьте любимые блюда, устраивайте воскресные вечера с друзьями.

Также психолог советует позитивные виды деятельности с низким уровнем возбуждения, которые расслабляют нас и делают счастливее. Например:

Рисование

Складывание головоломок

Вязание

Чтение

Медленные прогулки

А создание ритуалов вокруг подобных мероприятий сделает этот сезон временем, которого с нетерпением ждут.

Играйте как можно больше

Поверьте, вы не сахарные и не растаете, даже если на улице "снегодощ" и ветер. Не бывает плохой погоды - бывает неправильно подобранная одежда. Важна подходящая экипировка и правильный подход к подбору одежды - многослойность, определенные ткани, обувь. И тогда можно отправляться на прогулку в любую погоду.

Анализируйте свои ощущения во время прогулки, а также - после нее. Возможно, окажется, что гулять зимой вам понравится гораздо больше, чем вы считали раньше.

Маленькие секреты, которые помогут прогнать плохое настроение

1. Если вы проснулись, а за окном еще темно, то сразу включайте яркий свет на максимум, все, которое есть у вас дома, 30 минут и вы почувствуете себя бодрыми. Если будете собираться в свете ночника, как в темной берлоге, вы будете выходить из сонных сумерек до обеда.

Существуют специальные будильники, имитирующие восход солнца - можно попытаться обзавестись таким.

2. Старайтесь спать не менее 7-8 часов и не сидеть перед сном часами в гаджетах. Хорошо повышают с утра настроение физические упражнения. Если не идет - включите себе зажигательную музыку и энергично потанцуйте.

3. Общайтесь с людьми, которые вас поддерживают и понимают - чем чаще, тем лучше. Рассказывайте им о своих чувствах. Если с близкими такие разговоры не выходят или рядом нет людей, с которыми вы можете быть откровенными, обратитесь к психологу.