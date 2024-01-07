Запрет на рыбалку в Украине в 2024 году: когда нельзя "тихо охотиться"

В Украине четко регламентируются правила рыбалки, чтобы неконтролируемым отловом не навредить природным биоресурсам.

О том, когда нельзя ловить рыбу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Запрещается отлов в такие периоды

в темное время суток (позднее часа после заката и раньше часа до его восхода) с судов в Черном и Азовском морях

в темное время суток (позднее часа после заката и раньше часа до его восхода) во внутренних рыбохозяйственных водных объектах (их частях) в пределах судебного хода

в осенне-зимний период (от ледостава до скрещения льда) орудиями ловли, оснащенными крючками, расстояние в которых от цевья до кончика жала превышает 10 мм

в период нереста, за исключением добывания (вылова) водных биоресурсов на не запрещенных органами рыбоохраны участках рыбохозяйственных водных объектах (их частях) крючковыми орудиями (добыча) отлова с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой

добывания (вылова) раков в период их линьки и вынашивание ими икры

Отметим, что запрет на рыбалку на зимовальных ямах действует с 1 ноября до начала нерестового периода, который ежегодно уточняется приказами органов рыбоохраны.

Запрет вылова водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах в определенные сроки во время нереста обычно длится с 1 апреля по 30 июня, но даты отличаются, в зависимости от места отлова.

На период нереста в Дунае запрет действует на 45 суток, на придаточной системе украинского участка реки, включая озеро Сасык - на 60 суток.

В реке Днестр в Одесской области и плавневых озерах с 15 апреля по 15 июня. В Днепре от места впадения в Днепровский лиман до запрещенного пространства бывшей Каховской ГЭС с притоком Ингулец от устья до с. Большая Александровка - с 10 апреля до 15 июня.

Южный Буг от впадения в Бугский лиман до с. Голосковое - с 5 апреля до 25 мая. Река Ингул - от устья до северной границы с. Розановка - с 1 апреля до 30 июня.

В лиманах:

в Днепровском, Бугском и Березанском лимане - с 5 апреля до 5 июня

в Тилигульском, Григорьевском (Малом Аджалыкском), Дофиновском (Большом Аджалыкском), Шаболатском (Будакском), Сухом и Тузловских - с 1 мая по 15 июня

Хаджибейском - с 15 апреля до 15 июня

Днестровскому с близлежащими плавнями - с 15 апреля по 31 июля

Днепровском по всей акватории - с 5 апреля по 5 июня, а на участке от нижней границы Днепровско-Хуторского лабаза - в полуторакилометровой прибрежной зоне, включая придаточную систему - до 15 июня

В Кучурганском водохранилище и всех приднестровских озерах с 15 апреля по 15 июня.

В озерах и устьях лиманов, соединяющих озера и лиманы с морем, и перед устьями со стороны моря и лиманов - на расстоянии 500 м в обе стороны от устья - с 1 апреля до 31 августа.

Во всех других водоемах Одесской, Николаевской и Херсонской областей, не указанных в этих Правилах - с 1 апреля по 30 июня.

Во всех внутренних водоемах Автономной Республики Крым - с 1 апреля до 31 мая.

Бассейн Азовского моря - на период нереста во всех реках с их придаточными системами - с 1 апреля до 31 мая (на щуку - с 15 февраля до 31 марта).

Во всех водохранилищах, а также в озерах Волынской и Ровенской областей - с 1 апреля до 10 июня.

В реках, притоках и озерах Закарпатской области - с 25 марта по 15 мая.

В Днестре со всеми притоками - с 1 апреля до 10 июня.

Во всех остальных реках и их корневых водах - с 1 апреля до 20 мая, а в придаточных - с 1 апреля до 30 июня.

В водохранилищах:

в Киевском - от плотины насосной станции г. Ирпень на расстоянии 3 км в обе стороны и вглубь водохранилища - с 1 ноября по 30 июня

в Кременчугском - с 1 ноября до конца весеннего запрета

в Днепровском - с 1 марта по 31 августа (на отлов на некоторых участках)

Карачуновское - с 1 апреля по 31 августа (на отлов на некоторых участках)

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях с 1 ноября до начала нерестового периода, ежегодно уточняемого приказами органов рыбоохраны. А с 1 сентября по 31 декабря действует запрет на отлов форели

За нарушение этих запретов рыбака накажут. Так, за рыбалку во время нереста налагают штраф в размере от 1 700 до 6 800 грн или ограничение (лишение) свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий, средств промысла и всего добытого.

Отметим также, что действуют определенные ограничения на размеры рыбы для отлова в разрешенные периоды.

Минимально разрешенные размеры рыбы для отлова

При этом важно учесть, что суточная норма отлова рыбы составляет 3 кг + одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для отлова. В противном случае нарушителю грозит штраф. Он зависит от вида рыбы: