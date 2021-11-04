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Вихідні на Новий рік і Різдво: з'явився календар на 2022 рік

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Четвер 04 листопада 2021 08:32
Вихідні на Новий рік і Різдво: з'явився календар на 2022 рік Календар вихідних днів на Новий рік і Різдво (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На початку 2022 року українці традиційно відзначатимуть важливі свята – Новий Рік та Різдво. Вихідні дні цього разу вийшли з розривом, а це означає, що замість цілого святкового тижня українці отримають поспіль два тривалих вікенди.

Які дні стануть вихідними на початку 2022 року – читайте нижче в матеріалі Styler.

Католицьке Різдво 25 грудня цього року випадає на суботу, тому українців чекає додатковий вихідний – у понеділок, 27 грудня. Однак 24 грудня швидше за все буде скорочений робочий день на одну годину.

Новий рік 1 січня також випадає за календарем на суботу, відповідно, вихідними днями стануть 1, 2 і 3 січня. У понеділок, 3 січня, українці отримають додатковий вихідний день через перенесення святкового дня, а 31 грудня - буде короткий робочий день.

Наступна порція вихідних для українців розпочнеться у п'ятницю, 7 січня - на Різдво. Таким чином, вихідними днями будуть 7, 8 і 9 січня. А 10 січня, в понеділок, всі знову відправляться на роботу. Четвер, 6 січня - короткий робочий день.

Канікули у школярів за попереднім графіком повинні початися 24 грудня і тривати вони будуть до 10 січня. Можливі зміни - у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть скасувати практику перенесення святкових днів.

А також розповідали про те, коли в Україні у 2022 році святкуватимуть Великдень.

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