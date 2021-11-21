Ці 10 речей потрібно обов'язково зробити до Нового року: тримайте список

Щоб завершити рік на позитивній ноті, потрібно обов'язково закінчити всі важливі справи до 31 грудня.

До Нового року залишилося трохи більше як місяць. А це означає, що вже прийшла пора готуватися до свята і складати плани на новий, 2022 рік.

Які 10 важливих справ потрібно встигнути зробити до нового року, розповіли в матеріалі Dailyhoro.

1. Завершіть все розпочате

У Новий рік заведено входити із завершеними справами. Тому зайнятися "підтягуванням хвостів" потрібно зайнятися прямо зараз. І тоді, до кінця грудня ви зможете полегшено зітхнути. Віддайте всі борги, закрийте кредити, помиріться з друзями та завершіть те, з чим давно вже пора розлучитися.

2. Відмовтеся від шкідливих звичок

Багато людей з нового року хочуть кинути палити, почати займатися спортом або позбутися того, що заважає розвитку, здоров'ю і щастю. Варто почати підготовку до цього вже зараз, оскільки зробити цей в один момент виходить дуже рідко.

3. Складіть список завдань

Оновіть до кінця року свій список завдань, планів і цілей. Вибирайте те, що ви не встигли в цьому році або те, що знаходиться в пріоритеті у вас саме зараз.

4. Викиньте все зайве

Починайте наводити порядок в будинку і позбудьтеся від усього, що накопичилося за рік. Можна речі роздати, все зіпсоване - викинути, наведіть порядок в шафах, переберіть одяг, взуття, ящики письмового столу і файл на гаджетах.

5. Виконайте своє бажання

Ви щось не встигли зробити із запланованого в цьому році? У вас ще є час, щоб здійснити мрію. Заплануйте поїздку, розвагу або похід на найближчі вихідні та не відкладайте.

6. Перепросіть

Не тягніть старі образи в наступний рік, залиште цей неприємний вантаж в старому. Попросіть вибачення, знайдіть рішення тривалого конфлікту і вибачте тих, хто образив вас.

7. Розірвіть токсичні зв'язки

Варто попрощатися з тими людьми, які заважають вам жити щасливо. Залиште всіх заздрісників, маніпуляторів, токсичних особистостей в старому році. Оточіть себе тими, з ким вам комфортно і добре.

8. Починайте купувати подарунки

Подарунки близьким під ялинку варто купувати заздалегідь і вже прийшов час цим зайнятися. Перед святами починаються розпродажі, а при замовленні через Інтернет доведеться почекати доставку. Напередодні свят пошти перевантажені, магазини теж.

9. Відпустіть минуле

Варто відпустити все, що втратило своє актуальність – мрії, цілі, плани, відносини та людей. Відпустіть свої помилки, погані спогади, світогляд. Розставте нові пріоритети, поставте нові цілі, вибачте себе і рухайтеся далі.

10. Почніть займатися

Неважливо чим, важливо тільки, щоб це було те, до чого ви прагнете. Не потрібно чекати понеділка, відповідного моменту або сприятливих обставин.