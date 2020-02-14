Зима може повернутися в березні: синоптики засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні взимку 2020 року абсолютно аномальна і синоптики прогнозують, що жителям країни доведеться забути про снігові та морозні періоди. Як стверджують вчені, глобальне потепління різко змінило кліматичні умови не тільки в Україні. У Норвегії був зафіксований найтепліший січень за всі роки спостережень, а в Антарктиді температура піднялася до +20 градусів.

Як відзначають вчені, у всьому винні арктичні коливання, які в цьому році показали рекордні показники. Саме арктичне повітря несе країнам світу тепло, стверджують у Центрі прогнозування клімату Національної метеорологічної служби США.

Згідно з показниками, все арктичне повітря сконцентрувався в цьому році в Арктиці й це викликало рекордно холодну зиму на Алясці. А ось в Карпатах така ситуація викликала лютневі грози.

Доцент кафедри атмосферних наук у Державному університеті Нью-Йорка в Олбані Андреа Ленг попередив, що до початку весни весь цикл арктичних коливань зазвичай змінюється, і це може призвести до того, що в середині березня більшість європейських країн засипле снігом і вдарять морози.

Українські синоптики при цьому вважають, що ніяких кліматичних аномалій навесні не буде і відзначили, що після теплої та м'якої зими березень також буде теплим.

Тим часом, синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на суботу, 15 лютого. Цього дня православні всього світу відзначають Стрітення Господнє. Невеликий сніг можливий лише у західних областях та місцями на півночі.

"На Стрітення і в неділю сильного вітру в Україні не буде. Категорія: північно-західний з переходом у неділю в південно-західний. Тому гуляти та щось робити можна буде спокійно. Опади теж – нічого серйозного. Хіба що 15 лютого на Заході та Півночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ", - написала Діденко.

Карта погоди

Вона повідомила, що температура повітря істотно не зміниться, у суботу очікується +1 +5 градусів, у неділю +3 +8 градусів, на півдні буде трохи тепліше.

"У Києві Стрітення буде з хмарами та періодично невеликими опадами, у неділю переважно сухо. Температура повітря 15-го лютого +3 градуси, 16 лютого +6 градусів", - зазначила Діденко.