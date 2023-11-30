Зима в Украине 2023-2024: куда придут лютые морозы, а где будет "по-летнему"

Какой будет зима 2023-2024

Прежде всего, стоит отметить, что прогнозы погоды на длительный срок обычно говорят о средних значениях определенного показателя в течение этого времени. Также несмотря на то, что изменение климата продолжается уже несколько десятилетий и зимы в Украине стали мягче, морозы и снег все равно будут.

На фоне изменений в мировой погоде в Украине в течение зимы можно будет наблюдать кратковременные похолодания со снижением приземной температуры до 20 градусов ниже нуля по Цельсию, в северных, восточных, западных областях нашей страны и в Карпатском регионе возможно и до минус 25 градусов.

Такие отметки на термометре в основном будут во второй половине зимы, а также в конце первой декады декабря.

"Средняя зимняя температура в нашей стране, скорее всего, превысит норму на 0,7-2,0 градуса. Причем, в южных и восточных областях вероятность теплого сценария значительно выше", - пишет Игорь Кибальчич.

Что касается снегопадов, то они тоже будут в Украине. Но вряд ли снежный покров продержится все три месяца. Кроме того, за последнее время увеличилось количество циклонов.

Украина будет часто попадать в теплые сектора атлантических и южных циклонов, поэтому подавляющая часть осадков будет в жидком виде, убежден метеоролог.

Прогноз погоды по месяцам.

По словам Веры Балабух, декабрь 2023 года может быть на два-три градуса теплее последних десятилетий. Поэтому в первый месяц зимы температура может чаще быть "плюсовой".

Такая же тенденция ожидается и в январе и феврале 2024 года. Они могут стать на два градуса теплее климатической нормы.

В феврале, как и в декабре, будет преобладать температура выше нуля. Но данные мировых прогностических центров свидетельствуют, что погода в феврале может быть очень неустойчивой из-за циклонов.

Погода в декабре 2023

Погодный ресурс Meteoprog говорит, что температура в декабре не будет опускаться ниже четырех градусов. А в конце месяца украинцев ждет плато потепления. В течение декабря также будут небольшие осадки.

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А вот прогноз погоды от AccuWEather говорит об обратном. Несмотря на большое количество солнечных дней, температура может опуститься до восьми градусов мороза.

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Приметы для определения погоды