Холод и голод. Как помочь бездомным животным зимой

Нелегкая жизнь бездомных животных зимой становится невыносимой из-за холода и голода. Из-за мороза и отсутствия пищи смерть у собак наступает через 15 часов, у кошек - через 6. И только от людей зависит, как животные переживут зиму.

Как помочь пушистым зимой, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение UA Animals в Facebook.

Эти простые советы помогут спасти жизнь бездомного животного

Кормите животных теплой пищей. Это могут быть теплые каши или легкий суп. Можно даже купить сухой корм и залить горячей водой.

Наливайте теплую воду животным. В морозы вода очень быстро застывает в мисках, поэтому следует наливать теплую и время от времени проверять миску. В таком случае она не так быстро замерзнет и животное сможет хоть как-нибудь согреться.

Пускайте погреться. Если есть возможность, запускайте животных погреться в подъезд. Попадая в тепло, они сразу спят – так им удается восстановить силы. Также проверяйте подвальные окошки, чтобы они не были заколочены досками.

Сделайте укрытие. Вы можете использовать обычную коробку. Снаружи дом можно обмотать скотчем, а внутрь положить теплые кофты или другую старую одежду. Рекомендуем ставить будки на деревянный поддон, чтобы холод от земли не шел внутрь.

Найдите семью. Лучшее, что вы можете сделать – это подарить бездомному животному семью и дом. Передержка и убежище – это тоже один из вариантов не дать животным замерзнуть, пока вы ищете семью. Однако с войной приюты переполнены брошенными животными, так что можете помогать этим учреждениям информационно, чтобы животных быстрее забирали у семьи.