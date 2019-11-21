Зима скоротиться на місяць: експерт приголомшила зміною клімату в Україні

В Україні спостерігаються швидкі темпи потепління і через це до кінця століття зима скоротиться на місяць. Про це розповіла експерт з метеорології і кліматології Віра Балабух.в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, до кінця сторіччя середня температура в Україні зросте на 3,2 градуси, що в свою чергу збільшить кількість теплих днів на цілий місяць. Якщо за рік відбувається підвищення середньої температури повітря на 0,1 градуса, то це подовжує тривалість теплого періоду на один день.

Тому очікується, що при стабільному підвищенні температури через 100 років холодний період скоротиться на 32 дні. Крім того, зима не буде такою холодною, як була раніше.

Погода в Україні: зима стане коротшою на місяць (фото: РБК-Україна)

Якщо середня температура буде збільшуватися в полярних широтах і за рік підніметься на 8 градусів, то можна очікувати, що теплий період зросте на 80 днів. При цьому через кліматичних змін може також істотно збільшиться сприятливий період для засмаги.

Якщо зростання середньої температури за рік продовжить збільшуватися, то через 30 років теплий період в Україні зросте на 2-3 тижні порівняно з сьогоднішніми днями.

Нагадаємо, що погода в Україні сьогодні, 21 листопада, значно погіршилася через протистояння двох атмосферних фронтів, які прийшли із Заходу і Сходу.

Раніше повідомлялося про те, що експерти очікують, що на Новий рік буде досить холодно, але без снігу. У новорічну ніч температура повітря складе 9 градусів морозу.

При цьому метеорологи вважають, що українців чекає найхолодніша зима за останні 30 років. У найсуворіші дні термометри можуть показувати до -20 градусів нижче нуля.