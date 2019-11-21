Зима сократится на месяц: эксперт ошарашила изменением климата в Украине

В Украине наблюдаются быстрые темпы потепления и из-за этого до конца столетия зима сократится на месяц. Об этом рассказала эксперт по метеорологии и климатологии Вера Балабух.в интервью Укринформу.

По ее словам, до конца столетия средняя температура в Украине вырастет на 3,2 градуса, что в свою очередь увеличит количество теплых дней на целый месяц. Если за год происходит повышение средней температуры воздуха на 0,1 градуса, то это продлевает продолжительность теплого периода на один день.

Поэтому ожидается, что при стабильном повышении температуры через 100 лет холодный период сократится на 32 дня. Кроме того, зима не будет такой холодной, как была раньше.

Погода в Украине: зима станет короче на месяц (фото: РБК-Украина)

Если средняя температура будет также увеличиваться в полярных широтах и за год поднимется на 8 градусов, то можно ожидать, что теплый период вырастет на 80 дней. При этом из-за климатических изменений может также существенно увеличится благоприятный период для загара.

Если рост средней температуры за год продолжит увеличиваться, то через 30 лет теплый период в Украине вырастет на 2-3 недели по сравнению с сегодняшними днями.

Напомним, что погода в Украине сегодня, 21 ноября, значительно ухудшилась из-за противостояния двух атмосферных фронтов, которые пришли с Запада и Востока.

Ранее сообщалось о том, что эксперты ожидают, что на Новый год будет достаточно холодно, но без снега. В новогоднюю ночь температура воздуха составит 9 градусов мороза.

При этом метеорологи считают, что украинцев ждет самая холодная зима за последние 30 лет. В самые суровые дни градусники могут показывать до -20 градусов ниже нуля.