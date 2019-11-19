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Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

STYLERЖиття    19.11.2019 - 11:59
Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні продовжує демонструвати зимовий настрій

Погода в Україні продовжує стрімко псуватися і нагадувати жителям країни про наближення тривалого зимового сезону. Вже в середу, 20 листопада, практично по всій країні температура досягне мінімального для осені-2019 значення, але осіннє тепло в листопаді ще повернеться.

За даними Наталки Діденко, на значній території країни 20 листопада повітря прогріється до +2... +8 градусів. Відносно тепло буде на Заході, в Криму та Одеській області (+10... +15).

Серйозних опадів не передбачається, але країну будуть огортати тумани.

"Настає важкий хмарний і вологий період з туманами, дощем та пронизливим холодом до кісток", - пише Діденко.

Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Крім того, буде задувати сильний вітер з штормовими поривами.

У Києві 20 листопада хмарно, тумани і дрібний дощ. До вечора посилиться вітер східного напрямку. Вдень повітря прогріється до скромних +4... +5 градусів.

Похолодання до кінця тижня буде посилюватися. З четверга в східних і більшості центральних областей вдарять нічні морози до -4... -10 градусів.

Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Прогноз Наталки Діденко підтверджують і дані Українського гідрометцентру. Синоптики на картах показують початок сезону денних морозів з четверга, 21 листопада.

Погода в Україні з 20 по 23 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Якщо судити за даними ресурсу Gismeteo для Києва на місяць, похолодання триватиме аж до кінця наступного тижня. В кінці листопада погода пом'якшиться, а термометри покажуть до +7 градусів.

Синоптики розповіли, коли в Україні знову потеплішає

Погода в Києві на місяць (скрін: gismeteo.ua)

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