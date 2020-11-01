Дари листопада: Західну Україну накриває снігопад (фото, відео)

У Західній Україні 1 листопада пішов снігопад (колаж: РБК-Україна)

Як повідомляється, користувачі мережі публікують фото одного з перших у році снігопадів

У кількох областях Західної України 1 листопада випав сніг. Сніжне покривало накрило ще не до кінця сплячу природу: під кучугурами видно зелені рослини та навіть гриби. Користувачі соцмереж діляться фотографіями та відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

"Дари листопада. Sadyba_smotrych (Івано-Франківська область)", - наголошується в коментарі до фотографії засніженого гриба на сторінці "Український контент" в Facebook.

В Західній Україні 1 листопада пішов снігопад (фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent)

Також на відео потрапили кадри засніженого курорту Драгобрат. Світанкове сонце і вдалий ракурс додатково прикрасили засніжену природу. Відео опублікував один з користувачів, якому вдалося стати свідком чарівного видовища.

Також з'явилася офіційна інформація про погоду та ситуацію в Закарпатті на ранок 1 листопада на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook.

"Станом на 6:50, 01.11.2020 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний, 5-6 м / с, Температура повітря -6°С", – йдеться в повідомленні.

В Західній Україні 1 листопада пішов снігопад (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Також в мережі показали чарівні краєвиди засніжених лісів.

Засніжений ліс (фото: facebook.com/Marta Dzinko)

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на листопад, який обіцяє аномальну погоду.

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