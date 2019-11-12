Зима настане раніше: синоптик розповіла, коли очікувати перші морози

Мороз (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Синоптик Наталка Діденко прогнозує пориви холодного вітру на 13 листопада

Погода в Україні 13 листопада буде переважно сухою і теплою, однак варто очікувати сильні пориви вітру. За даними синоптика Наталії Діденко, атмосферний фронт, який накрив Україну 11 листопада, вже відступив, тому погода буде не дощовою. Про це синоптик написала в своєму прогнозі в Facebook.

"В Україні один фронт вчора проскакав і поки притих - погоду визначатиме антициклон, тому в середу буде переважати суха погода, лише на крайньому заході дощитиме. І притих - не зовсім те слово. Тому що опадів хоч і не очікується, а от вітер якраз розгуляється - будьте обережні при штормових південно-східних поривах", - прогнозує Діденко.

Синоптична ситуація в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Також синоптик порадила не перебувати в потенційно небезпечних місцях і паркувати автомобілі з розумом.

"Температура повітря 13 листопада становитиме +11... +15 градусів, на півдні і заході +14... +19 градусів, в Криму до +20 градусів", - додала синоптик.

Погода (колаж РБК-Україна)

Крім того, Діденко дала прогноз погоди для жителів столиці. За її даними, в Києві в середу буде сухо, дуже вітряно, вдень +12... +14 градусів тепла.

"До кінця тижня в Україні істотні опади не передбачаються, повітря буде бадьорити свіжістю, однак серйозних холодів поки не видно. Істотне похолодання прийде орієнтовно з 20 листопада, якраз під Михайла", - підсумувала Діденко.

Скріншот (facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що раніше синоптики оголосили штормове попередження на заході України.