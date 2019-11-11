Синоптики оголосили штормове попередження на заході України

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Завтра вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні 12 листопада погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, завтра вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Крім того, завтра вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м.

Зазначимо, за даними синоптиків, завтра у західних областях прохолодає, вдень очікується вдень +11+13, вночі очікується +2+5. У північних та центральних областях +8+12 вдень, а вночі очікується +3+5. На сході та півдні також прохолодно, але без опадів.

Раніше повідомлялося, коли в Україні закінчаться дощі. Зокрема, за прогнозами синоптиків, атмосферний фронт, який приніс сильні опади, переміщається із заходу на схід і вже до вечора покине територію України.

Додамо, що у Києві з четверга похолодає до +7. Вітер буде південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі від +5 до +8, вдень від +9 до +11. У середу в столиці потеплішає до +14, з четверга і до кінця тижня похолоднішає від +7 до +10.