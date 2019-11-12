Синоптик попередила про штормовий вітер

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Температура повітря очікується до +20 градусів

Погода в Україні 13 листопада буде сухою, але з сильними поривами вітру. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у середу ввечері очікуються штормові південно-східні вітри. При цьому невеликі опади очікуються лише на крайньому заході.

"В Україні один фронт вчора проскакав і поки притих - погоду визначатиме антициклон, тому в середу буде переважати суха погода, лише на крайньому заході подощит. А ось вітер якраз розгуляється - будьте обережні при штормових південно-східних поривах", - написала Діденко.

Температура повітря 13 листопада становитиме +11 +15 градусів, на півдні і заході +14 +19, у Криму до +20.

У Києві синоптик прогнозує суху вітряну погоду. Вдень температура повітря буде в межах +12 +14 градусів.

Нагадаємо, 12 листопада в Україні прогнозують туман, видимість 200-500 м, вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вдень становитиме +9+13, заморозків на ніч не буде.

Також повідомлялося, що з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.