ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик попередила про штормовий вітер

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 13:22
Синоптик попередила про штормовий вітер
Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура повітря очікується до +20 градусів

Погода в Україні 13 листопада буде сухою, але з сильними поривами вітру. Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у середу ввечері очікуються штормові південно-східні вітри. При цьому невеликі опади очікуються лише на крайньому заході.

"В Україні один фронт вчора проскакав і поки притих - погоду визначатиме антициклон, тому в середу буде переважати суха погода, лише на крайньому заході подощит. А ось вітер якраз розгуляється - будьте обережні при штормових південно-східних поривах", - написала Діденко.

Температура повітря 13 листопада становитиме +11 +15 градусів, на півдні і заході +14 +19, у Криму до +20.

У Києві синоптик прогнозує суху вітряну погоду. Вдень температура повітря буде в межах +12 +14 градусів.

Синоптик попередила про штормовий вітер

Нагадаємо, 12 листопада в Україні прогнозують туман, видимість 200-500 м, вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Температура повітря вдень становитиме +9+13, заморозків на ніч не буде.

Також повідомлялося, що з 11 листопада антициклон підніме сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну. Очікується, що вітер буде південно-східного напрямку.

Завтра в Україні буде тепло і без опадів Синоптики оголосили штормове попередження на заході України
Новини України Гідрометцентрветердиденко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся