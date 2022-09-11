Чим замінити алкоголь в рецептах: найпростіші і доступні аналоги
У деяких рецептах в інгредієнтах вказані алкогольні напої. І навіть, коли їх небагато, приготовану страву не можна буде вживати дітям, вагітним або людям з різними хронічними захворюваннями.
Чим можна замінити алкогольні напої в рецептах - читайте в матеріалі нижче.
У сучасній кулінарії алкоголь в рецептах зустрічається часто. І у нього є свої певні функції - м'ясо стає ніжніше і швидше готується, випічка буде більш пишна, а десерти отримують неповторний аромат.
Алкоголь в рецептурі замінити дійсно можна, і при цьому смак не загубиться, якість страви не буде зіпсовано.
Пиво - безалкогольне пиво, курячий або яловичий бульйон.
Портвейн - сік з темного винограду з додаванням цедри лимона, журавлинний сік з цедрою лимона.
Червоне вино - сік з темного винограду, червоний винний оцет, безалкогольне червоне вино.
Біле сухе вино - сік зі світлого винограду з винним оцтом, безалкогольне біле вино.
Біле вино солодке (напівсолодке, напівсухе) - сік зі світлого винограду з цукром.
Шампанське - імбирний ель, сік зі світлого винограду.
Кавовий лікер - еспресо, кавовий екстракт або сироп.
Амарето - мигдальний екстракт.
Бурбон - ванільний екстракт, апельсиновий або ананасовий сік, персиковий сироп.
Вишневий лікер - сироп з консервованих вишень.
Коньяк - персиковий, абрикосовий або грушевий сік.
Апельсиновий лікер - апельсиновий сік
М'ятний лікер - м'ятний екстракт з водою.
Калуа - еспресо з вершками, кавовий сироп або екстракт.
Ром - сік світлого винограду, яблучний сік з додаванням мигдалевого екстракту.
Шеррі - ванільний екстракт, апельсиновий або ананасовий сік, персиковий сироп.
Горілка - сік зі світлого винограду або яблучний сік з додаванням соку лайма.
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