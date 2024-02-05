Зибров ответил, чего бы точно не сделал при встрече с предательницей Повалий

Кому же Зибров не стал пожимать руку

По словам певца, сейчас он может отпустить обиды на некоторых людей.

"Надо отпускать. Я вот сегодня думаю, что проходит день, второй, третий, я думаю: ну ладно, живи", - признался певец.

Но когда Зибров вспомнил о Повалий, он объяснил, что таких предателей он не простит. Хотя в прошлом артист хорошо общался с певицей.

"Мы дружили 27 лет, мы поженились в один год и дружили, поддерживали друг друга", – рассказал Зибров.

Но сейчас он имеет четкую позицию по отношению к певице-предательнице и ее мужу. Артист отметил, что, несмотря на дружбу в прошлом, он точно бы не стал здороваться с Повалий, если бы они встретились.

"Сейчас нет, не пожму руку. Однозначно", - подчеркнул певец.

Зибров вспомнил о дружбе с Повалий (скриншот)

Что вызывает слезы

Также Зибров признался, как он изменился на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Как оказалось, сейчас артисту труднее сдерживать эмоции.

"У меня слезы чаще на глазах, когда смотришь какие-то новости и видишь: наши пожилые люди, разбомбили их дома, собачки, котики, звери, бездомные бегают. Дети ранены, не дай Бог без ручки, без ножки. Вот в "Охматдете" мы были несколько раз, приезжали навестить детей. Эти вещи вызывают у меня слезы", - признался Зибров.