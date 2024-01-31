Жена Белоножко жестко прошлась по предательнице Повалий: "Ее мама в больнице от этого ужаса"

Светлана Белоножко жестко прошлась по Повалий

Как призналась жена исполнителя, они долгое время следили за творчеством предательницы, и даже были знакомы с ее мамой.

Именно поэтому после событий 24 февраля 2022 года предательская позиция Таисии стала для супругов шоком.

"Меня шокировала Тая Повалий. Мы ее настолько знаем. Она не то, что шокировала, она убила нас просто. Мы так подумали с Виталиком (покойный муж Светланы - прим. ред.), что у нее там что-то не так в голове", - сказала Светлана.

Таисия Повалий (фото: российские СМИ)

"Она говорит такие вещи и проклинает все на свете... Да кто ты такая! Что ты себе позволяешь! Но как же можно, когда ее мама, простая женщина, в больнице от этого ужаса. Она тоже не могла постичь того, что мелет ее дочь. Говорят, сейчас она где-то в психбольнице и совсем там плохо..." - рассказала звезда.

По мнению певицы, путинистка повелась на деньги, которые пообещали предательнице за поддержку РФ.

"Думаю, что деньги сыграли свою роль. И они не понимают, что когда вакханалии их плохого царька придет конец, то и им также в первую очередь. Потому что украинцы не прощают такого", - отметила Билоножко.

"Мне кажется, маловато мозгов... И рядом людей нет, которые бы сказали: "Что же ты делаешь, с*ка? Тебе даже не жалко ни мать, ни святой земли, которая тебя сделала", - гневно прокомментировала она.

Также Светлана считает, что артисты, которые являются родом из Украины, а теперь стали на сторону страны-агрессора, рано или поздно получат по заслугам.