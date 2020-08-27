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У Зеленського відповіли Вакарчуку на "наїзд" через концерт

Четвер 27 серпня 2020 11:54
У Зеленського відповіли Вакарчуку на "наїзд" через концерт
Вакарчуку відповіли на скандал через концерт до Дня Незалежності (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Офісі президента розповіли, що ніяких порушень у День Незалежності не було

Концерт до Дня Незалежності на Софійській площі викликав масу скандалів. Музиканти виконали попурі "Музична історія Незалежності", в якому прозвучали хіти відомих українських виконавців.

Концерт викликав обурення, оскільки частина пісень виконувалася російською мовою. Але найгірше було те, що деякі композиції були використані без дозволу їх авторів. Серед музикантів також виявився Святослав Вакарчук, чию пісню використовували без згоди. В Офісі президента відповіли на скандал і зазначили, що ніякого порушення закону не було.

"Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" допускає без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів в декількох форматах, зокрема в форматі попурі, за умови, якщо вказано ім'я автора та джерело запозичення", - сказано в повідомленні.

У Зеленського відповіли Вакарчуку на &quot;наїзд&quot; через концерт

Скріншот

Крім того, на сторінці Офісу президента розмістили відеоролик з музичним попурі та зазначили, що під кожним фрагментів композиції вказаний автор музичного твору.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "кролик" з прапором поскаржився на погрози після скандального концерту в День Незалежності.

А також розповідали про те, що навколо концерту до Дня Незалежності новий скандал – тепер через сцену.

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