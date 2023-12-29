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Приготовьте буковинский винегрет и вы навсегда забудете о советском варианте этого блюда

Пятница 29 декабря 2023 12:25
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Приготовьте буковинский винегрет и вы навсегда забудете о советском варианте этого блюда Как готовить буковинский винегрет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Винегрет – старинное украинское блюдо, которое готовится в нашей стране уже много лет. Рецептов этого блюда много, но самый вкусный - буковинский. Она отличается от обычной подачи и технологии приготовления.

Об этом в эксклюзивном интервью для РБК-Украина (проект Styler) рассказал звездный кулинар, победитель шоу "Пекельна кухня" и шеф-повар ресторана высокой кухни Юрий Диденко.

Винегрет - украинское блюдо

Юрий Диденко готовит свой винегрет двух видов и делает для него особую заправку.

"Винегрет мы делаем двух видов: с квашеной капустой, или с маринованными огурчиками. Также в состав входят белые грибы, вымоченные яблоки и запеченные овощи. Два секретных ингредиента блюда: гель из айвы и эмульсия из зеленого лука (проще говоря, это майонез, приготовленный из лука) Благодаря им наш винегрет имеет красивый цвет и яркий вкус. Еще были маринованные скомпрессованные яблоки. Специальной ложкой вырезаем такие шарики и компрессуем в соусе. Еще маринованные огурчики. Делают еще с грибами, селедкой", - рассказал шеф-повар.

Он отметил, что это украинское блюдо, которое готовится по сложной технологии.

"Это украинское блюдо. Заправкой там идет домашнее масло, потому что овощи мы маринуем в масле. То есть мы запекаем, нарезаем, кладем в боксы и заливаем маслом. Ставим в холодильник и там оно себе маринуется и напитывается вкусом домашнего масла. Оно, например 3- 4 дня не пропадает, потому что оно залито маслом и это консервант"

"Оно не пропускает воздух, мы туда осторожно пинцетом полезли, достали, на бумагу положили и лишнее масло забрали. Также мы туда добавляем гель из айвы и эмульсию зеленого лука. Эмульсия зеленого лука – это мы сначала из него делаем масло, а затем делаем майонез, где вместо обычного масла добавляем из зеленого лука. Майонез имеет такой светло салатовый цвет и с ярко выраженным вкусом зеленого лука", - подчеркнул Юрий.

Как приготовить винегрет по-буковински

Ингредиенты:

  • маринованный лук
  • квашеная капуста
  • нерафинированное подсолнечное масло
  • морковь
  • редис
  • свекла
  • компрессированные яблоки
  • картофель
  • корнишоны
  • грибы белые маринованные
  • грибы опята маринованные
  • зеленая эмульсия
  • огурец
  • масло зеленое
  • бузина квашеная
  • соус чесночный
  • шарики компрессированного яблока

Как готовить:

1. Маринованный лук нарезать мелкой соломкой, добавить квашеную капусту, 10 г нерафинированного подсолнечного масла. Перемешать и выложить на тарелку.

2. Сварить овощи, а затем нарезать морковь полукольцами, свеклу - хаотическими треугольниками, картофель - кубиком. Положить в разные контейнеры и заправить нерафинированным подсолнечным маслом, посолить по своему вкусу и дать промариноваться несколько часов.

3. На квашеную капусту выложить кусочки картофеля, свеклы, моркови. Добавить белые грибы и маринованные опята.

4. Огурец разрезать вдоль под углом 45°, выложить салат и поставить вокруг. Добавить семь шариков компрессированного яблока (предварительно завакумировать нарезанные сферами яблоки в яблочном соке) и лепестки синего маринованного лука.

5. Поставить капельки зеленого майонеза и чесночного соуса.

Приготовьте буковинский винегрет и вы навсегда забудете о советском варианте этого блюда

Винегрет по-буковински (фото из архива)

Раньше мы рассказывали, почему украинская кухня недооценена в мире.

А также писали, что советские власти уничтожали украинскую кухню.

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українська кухня традиції вінегрет