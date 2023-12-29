Приготовьте буковинский винегрет и вы навсегда забудете о советском варианте этого блюда
Винегрет – старинное украинское блюдо, которое готовится в нашей стране уже много лет. Рецептов этого блюда много, но самый вкусный - буковинский. Она отличается от обычной подачи и технологии приготовления.
Об этом в эксклюзивном интервью для РБК-Украина (проект Styler) рассказал звездный кулинар, победитель шоу "Пекельна кухня" и шеф-повар ресторана высокой кухни Юрий Диденко.
Винегрет - украинское блюдо
Юрий Диденко готовит свой винегрет двух видов и делает для него особую заправку.
"Винегрет мы делаем двух видов: с квашеной капустой, или с маринованными огурчиками. Также в состав входят белые грибы, вымоченные яблоки и запеченные овощи. Два секретных ингредиента блюда: гель из айвы и эмульсия из зеленого лука (проще говоря, это майонез, приготовленный из лука) Благодаря им наш винегрет имеет красивый цвет и яркий вкус. Еще были маринованные скомпрессованные яблоки. Специальной ложкой вырезаем такие шарики и компрессуем в соусе. Еще маринованные огурчики. Делают еще с грибами, селедкой", - рассказал шеф-повар.
Он отметил, что это украинское блюдо, которое готовится по сложной технологии.
"Это украинское блюдо. Заправкой там идет домашнее масло, потому что овощи мы маринуем в масле. То есть мы запекаем, нарезаем, кладем в боксы и заливаем маслом. Ставим в холодильник и там оно себе маринуется и напитывается вкусом домашнего масла. Оно, например 3- 4 дня не пропадает, потому что оно залито маслом и это консервант"
"Оно не пропускает воздух, мы туда осторожно пинцетом полезли, достали, на бумагу положили и лишнее масло забрали. Также мы туда добавляем гель из айвы и эмульсию зеленого лука. Эмульсия зеленого лука – это мы сначала из него делаем масло, а затем делаем майонез, где вместо обычного масла добавляем из зеленого лука. Майонез имеет такой светло салатовый цвет и с ярко выраженным вкусом зеленого лука", - подчеркнул Юрий.
Как приготовить винегрет по-буковински
Ингредиенты:
- маринованный лук
- квашеная капуста
- нерафинированное подсолнечное масло
- морковь
- редис
- свекла
- компрессированные яблоки
- картофель
- корнишоны
- грибы белые маринованные
- грибы опята маринованные
- зеленая эмульсия
- огурец
- масло зеленое
- бузина квашеная
- соус чесночный
- шарики компрессированного яблока
Как готовить:
1. Маринованный лук нарезать мелкой соломкой, добавить квашеную капусту, 10 г нерафинированного подсолнечного масла. Перемешать и выложить на тарелку.
2. Сварить овощи, а затем нарезать морковь полукольцами, свеклу - хаотическими треугольниками, картофель - кубиком. Положить в разные контейнеры и заправить нерафинированным подсолнечным маслом, посолить по своему вкусу и дать промариноваться несколько часов.
3. На квашеную капусту выложить кусочки картофеля, свеклы, моркови. Добавить белые грибы и маринованные опята.
4. Огурец разрезать вдоль под углом 45°, выложить салат и поставить вокруг. Добавить семь шариков компрессированного яблока (предварительно завакумировать нарезанные сферами яблоки в яблочном соке) и лепестки синего маринованного лука.
5. Поставить капельки зеленого майонеза и чесночного соуса.
Винегрет по-буковински (фото из архива)
Раньше мы рассказывали, почему украинская кухня недооценена в мире.
А также писали, что советские власти уничтожали украинскую кухню.