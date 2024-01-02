Лучшие супы, которые успокоят желудок после застолья и снимут похмелье

Употребление разнообразной, а иногда и жирной пищи, грозит некоторыми сложностями с желудком. Тем более в сочетании с большим количества алкоголя. Снять напряжение, и успокоить желудок помогут первые блюда.

Медики утверждают, что после бурного празднования суп не столько поможет избавиться от похмелья, сколько вернет человека в нормальное состояние. Горячее первое блюдо даст чувство насыщения без тяжести в желудке, отлично согреет и поможет организму "включиться".

Куриный суп

Куриные бедра или голени - 500 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Картофель - 3-4 шт.

Сельдерей

Зелень

Соль, перец - по вкусу

Курицу залейте холодной водой и поставьте на огонь. После закипания снимите пенку и дайте ей повариться полчаса. Потом достаньте и оставьте остывать.

Лук и морковь мелко нарежьте и пассируйте на масле около 5 минут. После этого - отправляйте в бульон. Добавьте соль, перец и сельдерей.

Картофель нужно очистить, порезать кубиками и добавить в бульон. Мясо с курицы срежьте и отправьте в кастрюлю.

При желании в бульон можно добавить лапшу или 100 г риса – это поможет желудку.

Всем ингредиентам дайте повариться 15-20 минут. Подавайте на стол с мелко порезанной зеленью.

Острый суп с фасолью

Фасоль - 1 стакан

Бульон - 1,5 литра

Морковь - 1 шт.

Помидоры - 3 шт.

Чеснок - 2 зубчика

Лук - 1 шт.

Зелень - пучок

Перец красный острый, соль

Чечевица - 3 ст. ложки

Фасоль замочите заранее на несколько часов, потом слейте воду, залейте свежую и отварите до полуготовности. Можно использовать консервированную фасоль.

Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить на растительном масле пару минут. Морковь нарезать соломкой и добавить к луку и чесноку. С помидор снять кожицу и натереть на терку - отправить на сковородку. Добавить острый перец и потушить 3-5 минут на среднем огне.

Потом добавить отваренную или консервированную фасоль. И влить бульон. Бульон может быть куриный, на косточках или овощной.

Дать супу закипеть и добавьте к нему чечевицу. Варить до готовности 20 минут. Добавить соль и специи. За пару минут до готовности добавить измельченную зелень.

Чешский чесночный суп

Бульон - 1,5 л

Картофель - 500 г

Сливочное масло - 20 г

Чеснок - 10 зубчиков

Яйцо - 1 шт.

Зелень укропа

Тмин, перец, соль

Картофель очистить и нарезать кубиками. Половину чеснока нарезать слайсами. Тмин подсушить в сухом сотейнике.

К тмину добавить сливочное масло, чеснок и картофель. Слегка все обжарить и влить бульон.

Довести суп до кипения и поварить 20 минут. Оставшийся чеснок выдавить в кастрюлю через пресс.

Одно яйцо развести в половнике горячего супа и влить в кастрюлю. Добавить соль, перец и довести до кипения.

Подавать на стол с мелко порубленной зеленью.

Суп с горохом

Вода -1,5 л

Замороженный горошек - 250 г

Картофель - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Сливочное масло - 30 г

Сливки - 100 мл

Соль, перец

Воду в кастрюле доведите до кипения, добавьте почищенный и нарезанный кубиками картофель. Варить 10 минут.

Масло растопите на сковороде, обжарьте в нем мелко нарезанный лук. Добавьте лук в кастрюлю.

Потом добавьте горошек и варите на среднем огне еще 10 минут. Посолите и поперчите.

Влейте в суп сливки, добавьте измельченный чеснок. Доведите до кипения и снимайте с огня.