Что известно об актере, который сыграл Кузьму Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин"

Кто такой Иван Блиндар

Иван - это молодой и очень талантливый актер Ивано-Франковского драмтеатра, на его счету уже более 30 ролей, а вот в кино 5. У Блиндаря также есть опыт съемок в клипе.

Его репертуар довольно разный и интересно то, что будучи молодым и свободным Иван выбирает театр. А, как известно, служить театру сложнее, ведь игра происходит вживую, здесь и сейчас и актеры не имеют права на ошибку.

Однако кинокарьера актера началась с 2016 года в короткометражном фильме "Кровянка". А сейчас он главный актер фильма, премьера которого состоится уже на днях.

Иван Блиндар в фильме "Я, Победа и Берлин"

В чем Иван Блиндар похож на своего персонажа Кузьму Скрябина

Ивану удалось сыграть главную роль в ленте - легендарного Кузьму Скрябина. Наверное, для каждого современного актера будет в честь сыграть именно эту фигуру.

По словам самого актера, его персонаж - это человек с добрым сердцем и обостренным чувством справедливости, а таким и был Скрябин. Это обычный человек с большими мечтами, попавший в сложные условия, где нужно учиться выживать.

Иван Блиндарь (фото: instagram.com/ivanblindar)

Известно, что фильм начали снимать еще в 2020 году и его премьера должна была состояться в 2022, но, к сожалению, не суждено. Но уже сейчас в современном мире эта кинолента приобретает новые смыслы.

Стоит сказать, что актер действительно напоминает Скрябина, по крайней мере, отдаленно его образ читается, но ведь и Иван является профессионалом своего дела. В одном из интервью Иван рассказывал о реакции жены Кузьмы на его перевоплощение для роли.

"Жена Андрея, Светлана, присутствовала во время съемочного процесса один день и была поражена. Она сказала режиссеру, что шокирована, поскольку у меня со спины даже движения похожи", - рассказывал Иван.

А вот его перевоплощение зрители смогут оценить уже совсем скоро.

Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/skryabin.ua)