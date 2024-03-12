Что известно об актере, который сыграл Кузьму Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин"

Иван Блиндар - это новая звездочка украинского кинематографа, поскольку именно он сыграл Кузьму Скрябина в фильме "Я, Победа и Берлин", премьера которого запланирована на 14 марта 2024 года.
РБК-Украина (проект Styler) собрала интересные факты об Иване Блиндаре и его роли в фильме "Я, Победа и Берлин" и охотно делится ими с вами.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Википедия, интервью актера и сайт Драмтеатра и Ивано-Франковска.
Иван - это молодой и очень талантливый актер Ивано-Франковского драмтеатра, на его счету уже более 30 ролей, а вот в кино 5. У Блиндаря также есть опыт съемок в клипе.
Его репертуар довольно разный и интересно то, что будучи молодым и свободным Иван выбирает театр. А, как известно, служить театру сложнее, ведь игра происходит вживую, здесь и сейчас и актеры не имеют права на ошибку.
Однако кинокарьера актера началась с 2016 года в короткометражном фильме "Кровянка". А сейчас он главный актер фильма, премьера которого состоится уже на днях.
Иван Блиндар в фильме "Я, Победа и Берлин"
Ивану удалось сыграть главную роль в ленте - легендарного Кузьму Скрябина. Наверное, для каждого современного актера будет в честь сыграть именно эту фигуру.
По словам самого актера, его персонаж - это человек с добрым сердцем и обостренным чувством справедливости, а таким и был Скрябин. Это обычный человек с большими мечтами, попавший в сложные условия, где нужно учиться выживать.
Иван Блиндарь (фото: instagram.com/ivanblindar)
Известно, что фильм начали снимать еще в 2020 году и его премьера должна была состояться в 2022, но, к сожалению, не суждено. Но уже сейчас в современном мире эта кинолента приобретает новые смыслы.
Стоит сказать, что актер действительно напоминает Скрябина, по крайней мере, отдаленно его образ читается, но ведь и Иван является профессионалом своего дела. В одном из интервью Иван рассказывал о реакции жены Кузьмы на его перевоплощение для роли.
"Жена Андрея, Светлана, присутствовала во время съемочного процесса один день и была поражена. Она сказала режиссеру, что шокирована, поскольку у меня со спины даже движения похожи", - рассказывал Иван.
А вот его перевоплощение зрители смогут оценить уже совсем скоро.
Кузьма Скрябин (фото: facebook.com/skryabin.ua)
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