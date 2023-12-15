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"Из сферы фантастики". Экс-директор Софии Ротару назвал сумму гонораров, от которых певица отказалась в России

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что накануне праздников ему "обрывают телефоны" россияне по поводу организации концертов певицы в стране-агрессоре. И предлагают за это немалые гонорары.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пропагандистское издание "Дзен.ру".

Подробности

По словам Лаврова, за то, чтобы артистка развлекала россиян в их стране, заказчики готовы заплатить 100-150 тысяч долларов. В то время как раньше ее выступление стоило 50 тысяч долларов.

Мужчина говорит, что она очень принципиальный человек, и ни за какие деньги не будет этого делать.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"Ротару, надо отдать ей должное, никогда не велась на деньги. Она очень принципиальный человек. В отличие от других артистов, ее невозможно было удивить деньгами. Соответственно, сколько бы ей сейчас не предлагали, она откажется", - сказал Сергей.

"Она говорит, что сейчас неподходящее время, чтобы работать - развлекать публику. Она запрещает об этом даже спрашивать! Хотя на нее действительно очень много запросов, мне телефон оборвали, пытаясь договориться о ее концертах", - добавил он.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Также экс-директор исполнительницы отметил, что устроить выступления Ротару в РФ невозможно еще и по техническим причинам.

"У нее все музыканты - украинцы, балет украинский. Всех их привезти сейчас в Россию - это из области фантастики. Сама София Михайловна уже как-то проживет без всех этих заработков. Она не бедный человек. И поэтому не будет такого, чтобы она все бросила и побежала петь за эти $100 тыс. Я повторюсь: она очень принципиальный человек", - сказал Сергей.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

К слову, недавно мы рассказывали, что россияне решили окончательно отобрать бизнес Софии Ротару в Крыму.

Об этом написал печально известный гауляйтер Олег Царев. Так оккупанты решили отомстить артистке за поддержку Украины.

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