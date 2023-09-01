"Не буду давать концерты": Alyona Alyona уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Украинская реперша Alyona Alyona шокировала своих фанатов. Она заявила, что уходит со сцены и делает паузу в своем творчестве на несколько месяцев. Все из-за проблем со здоровьем.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram .

Что случилось

Всех подробностей Alyona Alyona не стала раскрывать, но рассказала, что постоянное пересечение границы забрало у нее все силы - как моральные, так и физические. К тому же ухудшилось состояние здоровья.

В частности, в ноябре она планирует восстановить свои силы, а в декабре - займется развитием своего творчества.

"Что будет в январе - еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну с публичного поля. Я буду выходить в сторис, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы. Но я не буду давать концерты (возможно, только какие-то исключения)", - написала Alyona Alyona.

По ее словам, из-за полномасштабной войны она очень мало времени уделяла своему здоровью. Поэтому все стрессы "начали вылезать боком". Поэтому сейчас она хочет восстановиться и позаботиться о своем организме.

Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Как отреагировали фанаты

Такая новость очень расстроила фанатов. Однако в комментариях под фото они написали, чтобы звезда побыстрее выздоровела и вернулась с новыми силами.

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