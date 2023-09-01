ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Не буду давать концерты": Alyona Alyona уходит со сцены из-за проблем со здоровьем

Пятница 01 сентября 2023 13:38
UA EN RU
"Не буду давать концерты": Alyona Alyona уходит со сцены из-за проблем со здоровьем Alyona Alyona заявила, что уходит со сцены (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская реперша Alyona Alyona шокировала своих фанатов. Она заявила, что уходит со сцены и делает паузу в своем творчестве на несколько месяцев. Все из-за проблем со здоровьем.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Что случилось

Всех подробностей Alyona Alyona не стала раскрывать, но рассказала, что постоянное пересечение границы забрало у нее все силы - как моральные, так и физические. К тому же ухудшилось состояние здоровья.

В частности, в ноябре она планирует восстановить свои силы, а в декабре - займется развитием своего творчества.

"Что будет в январе - еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну с публичного поля. Я буду выходить в сторис, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы. Но я не буду давать концерты (возможно, только какие-то исключения)", - написала Alyona Alyona.

По ее словам, из-за полномасштабной войны она очень мало времени уделяла своему здоровью. Поэтому все стрессы "начали вылезать боком". Поэтому сейчас она хочет восстановиться и позаботиться о своем организме.

&quot;Не буду давать концерты&quot;: Alyona Alyona уходит со сцены из-за проблем со здоровьем&quot;Не буду давать концерты&quot;: Alyona Alyona уходит со сцены из-за проблем со здоровьемAlyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

Как отреагировали фанаты

Такая новость очень расстроила фанатов. Однако в комментариях под фото они написали, чтобы звезда побыстрее выздоровела и вернулась с новыми силами.

Также пользователи написали:

  • Сил вам и крепкого здоровья, забота о себе - это основное! Берегите себя, а мы будем ждать сколько нужно
  • Берегите себя, вы такая яркая и сильная! Пусть силы и здоровье восстановятся, чтобы мы и дальше наблюдали за тем сиянием и энергией, которой вы с нами делитесь!
  • Люблю вас, но нужно немного и отдыхать! Берегите себя для Украины
  • Вы делаете очень хорошие дела и очень многое. Знаю и верю, что люди за это вам очень благодарны
  • Желаю быстрого восстановление и набраться новых сил. Обнимаю и жду новых хороших песен
  • Иногда это просто необходимо

Ранее мы сообщали, что Аlyona Аlyona впервые назвала имя своего возлюбленного.

Также реперша рассказывала, как за лето смогла похудеть на 20 кг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Alyona Alyona пісні