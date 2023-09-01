"Не буду давать концерты": Alyona Alyona уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Украинская реперша Alyona Alyona шокировала своих фанатов. Она заявила, что уходит со сцены и делает паузу в своем творчестве на несколько месяцев. Все из-за проблем со здоровьем.
Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
Что случилось
Всех подробностей Alyona Alyona не стала раскрывать, но рассказала, что постоянное пересечение границы забрало у нее все силы - как моральные, так и физические. К тому же ухудшилось состояние здоровья.
В частности, в ноябре она планирует восстановить свои силы, а в декабре - займется развитием своего творчества.
"Что будет в январе - еще не решила, но знаю точно, что на эти три месяца я не исчезну с публичного поля. Я буду выходить в сторис, рассказывать, как я, что со мной происходит и вообще, что говорят мои анализы. Но я не буду давать концерты (возможно, только какие-то исключения)", - написала Alyona Alyona.
По ее словам, из-за полномасштабной войны она очень мало времени уделяла своему здоровью. Поэтому все стрессы "начали вылезать боком". Поэтому сейчас она хочет восстановиться и позаботиться о своем организме.
Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)
Как отреагировали фанаты
Такая новость очень расстроила фанатов. Однако в комментариях под фото они написали, чтобы звезда побыстрее выздоровела и вернулась с новыми силами.
Также пользователи написали:
- Сил вам и крепкого здоровья, забота о себе - это основное! Берегите себя, а мы будем ждать сколько нужно
- Берегите себя, вы такая яркая и сильная! Пусть силы и здоровье восстановятся, чтобы мы и дальше наблюдали за тем сиянием и энергией, которой вы с нами делитесь!
- Люблю вас, но нужно немного и отдыхать! Берегите себя для Украины
- Вы делаете очень хорошие дела и очень многое. Знаю и верю, что люди за это вам очень благодарны
- Желаю быстрого восстановление и набраться новых сил. Обнимаю и жду новых хороших песен
- Иногда это просто необходимо
Ранее мы сообщали, что Аlyona Аlyona впервые назвала имя своего возлюбленного.
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