В Угорщині у масштабному ДТП загинули двоє українців, семеро постраждали

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася по дорозі до Будапешту поблизу міста Кал

В Угорщині у масштабній дорожньо-транспортній пригоді за участю відразу п'яти автомобілів загинули двоє українців, ще семеро отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AgriaTV.

Повідомляється, що аварія трапилася вранці 7 лютого на дорозі у напрямку до Будапешту поблизу міста Кал. Спершу зіткнулися два легкових автомобіля, в які врізався мікроавтобус з українськими номерами. Після зіткнення український мікроавтобус вилетів з дороги і перекинувся. Ще два автомобілі врізалися в уламки транспортних засобів.

В результаті зіткнення один українець загинув на місці, другий - у лікарні. Ще сім громадян України були госпіталізовані з різними травмами.

Нагадаємо, 14 січня в Польщі біля села Кобіела зіткнулися вантажівка і автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців. Двоє загиблих - з села Велика Городниця Рівненської області. Їм було до 30 років.

Також РБК-Україна писало, що в Росії в Орловській області в результаті зіткнення мікроавтобуса з українцями і автомобіля загинули три людини, ще сім отримали травми. Шестеро постраждалих - українці.