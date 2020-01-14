Страшний потоп в Осеаn Plaza: що насправді сталося в Києві

Потоп в Ocean Plaza в Києві (Колаж РБК-Україна)

Комунальні служби назвали причину потопу і розповіли, коли закінчать ремонт

У Києві стався потоп біля популярного ТРЦ Ocean Plaza у понеділок, 13 січня. Як пояснили комунальники, на Либідській площі стався прорив тепломережі і це стало причиною того, що окріп почав текти по вулицях столиці. Постраждало 10 осіб, з яких семеро на даний момент перебувають в лікарні. Ділянка дороги біля ТРЦ перекрита і в районі страшні пробки.

Як повідомляє видання "Інформатор", комунальні служби приступили до ліквідації аварії ще ввечері 13 січня і працювали всю ніч. За даними прес-служби КП "Київтеплоенерго", всі наслідки аварії планують ліквідувати до ранку 15 січня.

Торговий центр закрили, а на місці події працюють три аварійно-відновлювальні бригади. Комунальники замінять всю ділянку пошкодженого трубопроводу на проїжджій частині – 23 метри. На даний момент проводяться зварювальні роботи, які планують закінчити 14 січня до півночі. Після цього почнуть відновлювати асфальтне покриття на проїзній частині.

Прорив теплотрубы в Києві (Фото: facebook.com/kyivteploenergo)

Як розповіли в прес-службі КП "Київтеплоенерго", є ймовірна причина події – ТРЦ Ocean Plaza від початку будувався з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж.

В поліції Києва зазначили, що вже відкрито справу у зв'язку з подією біля ТРЦ, яке спричинило за собою травми людей.

"За погодженням з Київською місцевою прокуратурою №1, кримінальне провадження перекваліфіковано на 1 ч. ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.