Засуха і пекло: кліматолог дала тривожний прогноз по Україні

Кліматолог дала тривожний прогноз по Україні (Колаж РБК-Україна)

Аномально тепла погода в 2019 році була не тільки в Україні

Погода в Україні цієї зими видалася аномально тепла, але таке явище можна спостерігати не тільки в нашій країні, але і в ряді інших держав. Це пов'язано з глобальним потеплінням, яке відображається на кліматі всієї земної кулі. Останні 10 років були дуже теплими у порівнянні з попередніми роками. Про це сказано в звіті Всесвітньої метеорологічної організації. З кожним роком підвищення температури на планеті все більше зростає.

Для метеорологів такі зміни клімату на планеті не стали несподіванкою і є закономірними.

"Найбільше зростання температури повітря спостерігається взимку і влітку. Таким чином ми бачимо, що аномально тепла зима в цьому році є закономірним явищем, яке спостерігалося протягом останніх десятиліть не тільки в Україні, але і в цілому на планеті. Для метеорологів це не стало несподіванкою", - розповіла виданню "Апостроф" завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

За словами експерта, весна в Україні у 2020 році буде теплою, але по суті, вона наступила вже зараз, в лютому. Найсумніше, що після такої теплої зими і весни, в країні може настати посуха і відсутність опадів. Влітку стовпчики термометрів можуть показати більше 35 градусів тепла.

"Особливо небезпечні такі явища у великих містах. Адже місто додатково створює острів тепла за рахунок великої забудови, великої кількості автомобілів і асфальтованих територій, а також малого відсотка зелених зон. Цей ефект острова тепла додатково дає нам 10 і більше градусів. І тепер уявіть, як будуть почуватися діти і тварини в таких умовах", - сказала Віра Балабух.