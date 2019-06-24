Страшна гроза затопила майже все місто: Хмельницький пішов під воду (фото)

Погода в Україні продовжує шокувати жителів своїми раптовими перепадами і аномальними явищами. Після майже двотижневої спеки на місто Хмельницький, яке знаходиться на заході країни, раптово обрушилася страшна злива, що перетворила вулиці на суцільні потоки води.

Найбільше дісталося в регіоні дісталося центру Хмельницького. Страшними зливами накрило також Кам'янець-Подільський. Також надходили дзвінки від жителів Старосинявського і Тефіпільского районів про затоплення.

Хмельницький пішов під воду (vsim.ua)

У Хмельницькому найбільше затопило вулицю Заречанську, а також мікрорайон Дубове. Рух транспорту в місті був паралізований, а на допомогу місцевим жителям залучили бригади обласного ДСНС.

Хмельницький затопило під час грози (vsim.ua)

У місті затопила не лише вулиці, а й приватні будинки, яких у деяких районах дуже багато. Рятувальникам довелося пожежними помпами і переносними мотопомпами відкачувати воду.

Ураган в Кам'янець-Подільському (YouTube/Life Khmelnitsky)

Місцеві жителі зафіксували на фото і відео наслідки руйнівної стихії і опублікували в інтернеті.

Хмельницький затопило під час грози (YouTube/Life Khmelnitsky)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одеській області пройшов смерч і випав град незвичайної форми.

А також розповідали про те, що ураган під Херсоном практично розніс на друзки ціле село. В місцевій церкві сильним вітром навіть зігнуло хрест на куполі будівлі.

Крім того, ми писали про те, що після страшної грози Львів практично пішов під воду, а вулиці перетворилися на гірські річки і озера.