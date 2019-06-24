Жуткая гроза затопила почти весь город: Хмельницкий ушел под воду (фото)

Погода в Украине продолжает шокировать жителей своими внезапными перепадами и аномальными явлениями. После почти двухнедельной жары на город Хмельницкий, который находится на западе страны, внезапно обрушился жуткий ливень, который превратил улицы в сплошные потоки воды.

Сильнее всего досталось в регионе досталось центру Хмельницкого. Жуткими ливнями накрыло также Камянец-Подольский. Также поступали звонки от жителей Старосинявского и Тефипольского районов о затоплениях.

Хмельницкий ушел под воду (vsim.ua)

В Хмельницком сильнее всего затопило улицу Заречанскую, а также микрорайон Дубово. Движение транспорта в городе было парализовано, а на помощь местным жителям привлекли бригады областного ГСЧС.

Хмельницкий затопило во время грозы (vsim.ua)

В городе затопило не только улицы, но и частные дома, которых в некоторых районах очень много. Спасателям пришлось пожарными насосами и переносными мотопомпами откачивать воду.

Ураган в Каменец-Подольском (YouTube/Life Khmelnitsky)

Местные жители зафиксировали на фото и видео последствия разрушительной стихии и опубликовали в интернете.

Хмельницкий затопило во время грозы (YouTube/Life Khmelnitsky)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одесской области прошел смерч и выпал град необычной формы.

А также рассказывали о том, что ураган под Херсоном практически разнес в щепки целое село. В местной церкви сильным ветром даже согнуло крест на куполе здания.

Кроме того, мы писали о том, что после жуткой грозы Львов практически ушел под воду, а улицы превратились в горные реки и озера.