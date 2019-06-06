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Це катастрофа: ураган розніс на друзки село під Херсоном (фото)

STYLERЖиття    06.06.2019 - 18:38
Це катастрофа: ураган розніс на друзки село під Херсоном (фото)
Ураган зруйнував село під Херсоном (Колаж РБК-Україна)

Деякі будинки після урагану доведеться відновлювати повністю

У Херсонській області страшний ураган розніс практично ціле селище Козачий Табор Олешковского району. Фотографії руйнувань опублікувала на своїй сторінці в Facebook Яніна Лебедєва.

Ураган налетів на село в середу, 5 червня, і за короткий час він завдав місцевим жителям страшні руйнування. У селі повалено понад 50 дерев, знесено дахи з 50 будівель, в тому числі вітер зруйнував дах місцевої школи. Крім того, обірвані електричні дроти і знеструмлені виявилися мешканці двох сусідніх селищ – Глечики і Піщанки.

На щастя, людських жертв немає, але як повідомила Галина Лебедєва, місцеві жителі в шоці від того, що стихія зробила з житловими будинками. У деяких будинки зруйновані майже повністю.

 

Ураган в Херсонській області розніс кілька будинків (facebook.com/lebedeva.janina)

"Катастрофа! Це наслідки вчорашнього буревію в Козачих Таборах. Зносило дахи, падали стовпи, дерева, затопило урожай, на церкви погнуло хрест. Зараз село без світла. Всі в шоці. Люди не знають, як будуть відновлювати свої будинки", - написала Лебедєва.

Це катастрофа: ураган розніс на друзки село під Херсоном (фото)Скріншот поста (facebook.com/lebedeva.janina)

Потоп в Херсонській області (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що моторошна злива трохи не знищила місто в Одеській області. У місті пройшов сильний дощ, який перетворив вулиці міста на річки.

Також ми писали про те, що стихія розгулялася під Тернополем. Там частина селища практично повністю пішла під воду.

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