ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Страшна аварія під Харковом із п'ятьма жертвами: машини загорілися після удару

STYLERПодії    05.02.2020 - 21:35
Страшна аварія під Харковом із п'ятьма жертвами: машини загорілися після удару
Під Харковом сталася смертельна ДТП (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Смертельна ДТП сталася на трасі Київ-Харків-Довжанський

Під Харковом сталася смертельна ДТП із 5 жертвами. Крім того, в результаті аварії ще один чоловік отримав травми і був госпіталізований. Трагедія сталася 5 лютого близько чотирьох годин дня в Ізюмі на автодорозі Київ-Харків-Довжанський.

Зазначається, що легковик Daewoo Nubira зіткнулася з ВАЗ-2109, коли той виїхав з другорядної дороги на головну. Про це передали у відділі комунікації поліції Харківської області.

Після удару сталося загоряння транспортних засобів.

42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 та два пасажира 43 і 41 років, а також два пасажира Daewoo Nubira загинули на місці.

34-річний водій іншого транспортного засобу доставлений до Ізюмської райлікарні.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники ДСНС. Особи загиблих пасажирів Daewoo встановлюються.

Моторошні фото смертельної аварії опубліковано на сайті місцевої поліції.

Відомості про трагедію на дорозі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Вистрибували на ходу: під Дніпром водій шкільного автобуса помер за кермом Розбороняла поліція: у Миколаєві влаштували самосуд над винуватцем ДТП
Новини України ДТПХарківавария
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся