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Жуткая авария под Харьковом с пятью жертвами: машины загорелись после удара

STYLERПроисшествия    05.02.2020 - 21:35
Жуткая авария под Харьковом с пятью жертвами: машины загорелись после удара
Под Харьковом произошло смертельное ДТП (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Харьков-Довжанский

Под Харьковом произошло смертельное ДТП с 5 жертвами. Кроме того, в результате аварии еще один человек получил травмы и был госпитализирован. Трагедия произошла 5 февраля около четырех часов дня в Изюме на автодороге Киев-Харьков-Довжанский.

Отмечается, что легковушка Daewoo Nubira столкнулась с ВАЗ-2109, когда тот выехал со второстепенной дороги на главную. Об этом передали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

После удара произошло возгорание транспортных средств.

42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира Daewoo Nubira погибли на месте.

34-летний водитель другого транспортного средства доставлен в Изюмскую райбольницу.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и спасатели ГСЧС. Личности погибших пассажиров Daewoo устанавливаются.

Жуткие фото смертельной аварии опубликованы на сайте местной полиции.

Сведения про трагедию на дороге внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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