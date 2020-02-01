У Києві вантажівка збила жінку: прямо на пішохідному переході

Смертельна ДТП в Києві (pixabay.com)

Від сили удару жінка померла миттєво

31 січня в Києві сталося смертельне ДТП прямо на пішохідному переході. Вантажівка ЗІЛ збила жінку на смерть в Святошинському районі столиці. Аварія трапилася близько 8:30.

За інформацією близьких, вранці вона добиралася на роботу і прямо на зебрі вантажівка ЗІЛ, завантажена піском, збила жінку. Про це з місця події повідомляє Інформатор.

Від сили удару жінка померла миттєво. Водій вантажівки не відразу зрозумів, що сталося, а тому зупинився приблизно в 200 метрах, на перетині двох вулиць.

Відзначається, що влітку жінці повинно було виповнитися 45 років. У неї залишилося двоє дітей. На даний момент патрульна поліція і слідчо-оперативна група встановлюють деталі ДТП.

РБК-Україна писало, що 23 січня в Харкові на вулиці Академіка Павлова сталася аварія, в результаті якої загинув пішохід. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінально провадження у ч. 2 ст. 286.

Нагадаємо, в Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої постраждали чотири пішоходи. Водій автомобіля "Мерседес Sprinter" 1973 року народження виїхав на трамвайні колії. Після цього, намагаючись уникнути зіткнення з трамваєм, наїхав на пішоходів.