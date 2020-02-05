У Харківській області в результаті ДТП загинули 5 людей

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Ще одна людина була травмована

У Харківській області на автомобільній дорозі Київ-Харків-Довжанський в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу харківської поліції.

За даними правоохоронців, 5 лютого близько 16-ї години в місті Ізюм сталося зіткнення автомобілів Daewoo Nubira та ВАЗ-2109. Попередньо, зіткнення сталося, коли ВАЗ виїхав з другорядної дороги на головну.

Зазначається, що в результаті автопригоди загинули 5 людей, ще одна людина була травмована. Наразі особи загиблих встановлюються.

"42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 та два пасажири 43 та 41 років, а також два пасажири Daewoo Nubira загинули на місці. 34-річного водія іншого транспортного засобу доставлено до Ізюмської районної лікарні", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сталася ДТП за участі 8 автомобілів. Масштабна аварія сталася на вулиці Полтавський Шлях в результаті порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Volkswagen Golf. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що 2 лютого у Запорізькій області сталося зіткнення автомобілів Nissan та Volkswagen. Інцидент стався на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі. В результаті ДТП одна людина загинула та ще четверо отримали ушкодження.