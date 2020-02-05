ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харківській області в результаті ДТП загинули 5 людей

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 19:46
У Харківській області в результаті ДТП загинули 5 людей
Ілюстративне фото (pexels.com)

Ще одна людина була травмована

У Харківській області на автомобільній дорозі Київ-Харків-Довжанський в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 5 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу харківської поліції.

За даними правоохоронців, 5 лютого близько 16-ї години в місті Ізюм сталося зіткнення автомобілів Daewoo Nubira та ВАЗ-2109. Попередньо, зіткнення сталося, коли ВАЗ виїхав з другорядної дороги на головну.

Зазначається, що в результаті автопригоди загинули 5 людей, ще одна людина була травмована. Наразі особи загиблих встановлюються.

"42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 та два пасажири 43 та 41 років, а також два пасажири Daewoo Nubira загинули на місці. 34-річного водія іншого транспортного засобу доставлено до Ізюмської районної лікарні", - розповіли в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові сталася ДТП за участі 8 автомобілів. Масштабна аварія сталася на вулиці Полтавський Шлях в результаті порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Volkswagen Golf. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що 2 лютого у Запорізькій області сталося зіткнення автомобілів Nissan та Volkswagen. Інцидент стався на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Гетьмана Сагайдачного у Мелітополі. В результаті ДТП одна людина загинула та ще четверо отримали ушкодження.

В Івано-Франківську під поїзд потрапив підліток Під Дніпром сталося ДТП через смерть водія, люди вистрибували на ходу
Новини України ДТПХарків
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся