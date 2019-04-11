ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гейша з кристалами на обличчі: солістка KAZKA схвилювала яскравим чином

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2019 - 23:12
Гейша з кристалами на обличчі: солістка KAZKA схвилювала яскравим чином
Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра захопила шанувальників групи

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, яка нещодавно здивувала незвичним макіяжем очей, шокувала своїх шанувальників новим образом. Нові фото співачка виставила на сторінці музичної групи в Instagram.

На знімках Олександра позує в яскравому червоному вбранні, яке схоже на кімоно. При цьому під очима у неї приклеєні кристали.

"Вчора на вечерю прем'єр Каті Осадчої заспівали в колаборації з дуже крутим артистом, здогадаєтеся? Підказка: у нього небесне прізвище!", - підписала фото.

 

Фото: instagram.com/kazka.band

Користувачі мережі також прокоментували фотографії Олександри.

"У тебе кристали на обличчі!";

"Шикарна";

"Прекрасна";

"Саша розкішна українська дівчина";

"Розкішна дівчина";

"Олександра, нарешті ви посміхаєтеся. Посмішка просто прекрасна!";

"Красива";

"Милаха";

"Посмішка вам підходить більше, ніж хмурий вид";

"Боже, яка гарна";

"Неймовірна";

Нагадаємо, що група KAZKA прокоментувала провал на Нацвідборі. Музиканти зізналися, що після жорсткої критики вони стали більш відповідально готуватися до своїх виступів.

Раніше повідомлялося про те, що KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі. У міні-фільмі група показала зйомки з бекстейджа Нацвідбору.

"Така жива": Джамала захопила теплим трендовим образом Зелений настрій: босонога Маша Єфросиніна показала ідеальне літнє плаття
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України шоубизKAZKA
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся