Неймовірно красиві очі: солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Олександра заінтригувала прихильників загадковою заявою

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька любить дивувати шанувальників ефектними нарядами і незвичним макіяжем. Співачка поділилася на сторінці музичної групи в Instagram новим яскравим фото, а також зробила інтригуючу заяву.

На знімку крупним планом зображено обличчя Саші. На її голові красується червоний капелюшок. Крім того, фани звернули увагу на красиві очі артистки і її ніжний макіяж в коралових тонах.

Виконавиця пообіцяла незабаром показати щось, що група зробить вперше.

"Завтра презентуємо дещо таке, що робили вперше. Дуже хвилююсь. Маєте припущення, що це може бути?" - написала Зарицька.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Підписники кинулися залишати улюбленій співачці компліменти і робити свої припущення про загадкову прем'єру.

"Сашаааа, які у вас неймовірно красиві очі!) Я навіть не уявляю що)"

"У Неї найкрасивіші очі на світі! Я коли перший раз побачив на Х Факторі тоді ще закохався!"

"Так гарно"

"Ви тут дуже схожа на дівчину з серіалу "13 причин, чому"

"Сподіваюсь пісня"

"Знялись у рекламі?"

"Я й гадки не маю,але це буде бомбезно"

"Пісня Українською"

Нагадаємо, солістка KAZKA схвилювала яскравим образом, в якому вона схожа на гейшу.

Раніше повідомлялося про те, що KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі. У міні-фільмі група показала зйомки з бекстейджа Нацвідбору.

До речі, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала незвичним макіяжем очей.