ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Неймовірно красиві очі: солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 18:32
Неймовірно красиві очі: солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото
Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Олександра заінтригувала прихильників загадковою заявою

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька любить дивувати шанувальників ефектними нарядами і незвичним макіяжем. Співачка поділилася на сторінці музичної групи в Instagram новим яскравим фото, а також зробила інтригуючу заяву.

На знімку крупним планом зображено обличчя Саші. На її голові красується червоний капелюшок. Крім того, фани звернули увагу на красиві очі артистки і її ніжний макіяж в коралових тонах.

Виконавиця пообіцяла незабаром показати щось, що група зробить вперше.

"Завтра презентуємо дещо таке, що робили вперше. Дуже хвилююсь. Маєте припущення, що це може бути?" - написала Зарицька.

Неймовірно красиві очі: солістка KAZKA підкорила фанів ніжним фото

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Підписники кинулися залишати улюбленій співачці компліменти і робити свої припущення про загадкову прем'єру.

  • "Сашаааа, які у вас неймовірно красиві очі!) Я навіть не уявляю що)"
  • "У Неї найкрасивіші очі на світі! Я коли перший раз побачив на Х Факторі тоді ще закохався!"
  • "Так гарно"
  • "Ви тут дуже схожа на дівчину з серіалу "13 причин, чому"
  • "Сподіваюсь пісня"
  • "Знялись у рекламі?"
  • "Я й гадки не маю,але це буде бомбезно"
  • "Пісня Українською"

Нагадаємо, солістка KAZKA схвилювала яскравим образом, в якому вона схожа на гейшу.

Раніше повідомлялося про те, що KAZKA показала, скільки насправді людей працює в групі. У міні-фільмі група показала зйомки з бекстейджа Нацвідбору.

До речі, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала незвичним макіяжем очей.

Гейша з кристалами на обличчі: солістка KAZKA схвилювала яскравим чином Кішечка: солістка групи KAZKA здивувала незвичним макіяжем очей
Новини України KAZKAАлександра Зарицкая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся