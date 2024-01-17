СБУ расследует незаконную слежку за работниками Bihus.Inf, открыто производство

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данному факту было открыто уголовное производство согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины - незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации.

"По убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых и профессиональных СМИ является важным условием развития Украины, как демократического государства. Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, касающиеся оборота наркотических веществ", - пишет пресс-служба

Что случилось

Вчера, 16 января, в сеть попали скрытые съемки, где видно, как журналисты Bihus.Info якобы используют запрещенные вещества. По словам основателя проекта Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотических веществ, а команду ожидают кадровые изменения. Как он отметил, за его командой следили около года с попыткой дискредитировать редакцию.

"Мне неудобно за то, что я увидел на видео, но по-настоящему мне стыдно за исполнителей этого шоу.. И ценой этого всего неудобства мы узнали наверняка, что у спецслужб есть время, и вдохновение, и бюджеты вести системную слежку за частной жизнью членов команды расследования", - рассказал основатель проекта.