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Слежка за Bihus.info. Прокуратура открыла производство по заявлению журналистки

Четверг 18 января 2024 16:59
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Слежка за Bihus.info. Прокуратура открыла производство по заявлению журналистки Фото: Слежка за Bihus.info. Офис генпрокурора открыл производство по заявлению журналистки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

Киевская областная прокуратура начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни по заявлению журналистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о скандале со слежкой за сотрудниками Bihus.info.

Прокуратура открыла производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса Украины.

"В полицию обратилась журналистка информационного проекта с заявлением о том, что неустановленные лица незаконно собрали и распространили конфиденциальную информацию о ней", - пишет пресс-служба.

Накануне в сети распространились видео с участием потерпевшей в одном из загородных комплексов Киевской области, которое было снято скрыто камерой в арендованном номере.

"Сейчас принимаются меры для установления всех обстоятельств указанного уголовного преступления и причастных лиц", - добавляет пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Что случилось

Вчера, 16 января, в сеть попали скрытые съемки, где видно, как журналисты Bihus.Info якобы используют запрещенные вещества. По словам основателя проекта Дениса Бигуса, все сотрудники пройдут тесты на употребление наркотических веществ, а команду ожидают кадровые изменения. Как он отметил, за его командой следили около года с попыткой дискредитировать редакцию.

Также расследование незаконного прослушивания и видеосъемки представителей проекта Bihus.Info начала и Служба безопасности Украины.

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Офис Генпрокурора
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