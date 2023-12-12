Исчезают ноги и нет пальца: что не так с рождественской открыткой Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото)

Недавно королевская семья представила свою рождественскую открытку в черно-белом цвете, где они собрались по всей семье. Но только сейчас фоловеры заметили недостатки фото.

О том, какие недостатки присутствуют на открытке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание People.

Какие дефекты присутствуют на рождественской открытке Кейт Миддлтон и принца Уильяма

На фотографии Миддлтон позирует рядом с мужем и детьми - 5-летним принцем Луи, 8-летней принцессой Шарлоттой и 11-летним принцем Джорджем.

Монохромное изображение, выбранное Уильямом и Кейт, показывает пару, улыбающуюся вместе со своими сыновьями принцами Джорджем и Луи и дочерью, сидящей в кресле спереди.

Казалось бы, с этим семейным портретом все прекрасно, счастливая королевская семья вместе, но если присмотреться, можно заметить несколько дефектов.

Появилось фото, озадачившее пользователей сети, когда они сосредоточились на левой руке пятилетнего принца Луи и заметили, что его среднего пальца нет.

Конечно, кажется, он просто распределяет свои пальцы. Но при внимательном рассмотрении видно, что палец Луи действительно отсутствует. Это свидетельствует о том, что обработка фотографии не является качественной. И об этом уже говорят фоловеры, что автор открытки переусердствовал с фотошопом, ведь просто так с фотографий не исчезают конечности и пальцы.

Что не так с рождественской открыткой Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: Getty images)

Также заставил некоторых усомниться, тот факт, что на портрете отсутствует левая нога Уильяма. Возможно, он занял широкую стойку, но видна лишь его правая нога. Подобным образом видна лишь одна нога Кейт за креслом, на котором сидела восьмилетняя принцесса Шарлотта. На самом деле это выглядит очень странно, ведь отсутствие конечностей на фото выглядит так, будто это какая-то магия.

Что не так с рождественской открыткой Кейт Миддлтон и принца Уильяма (фото: Getty images)