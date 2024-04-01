Жмур, Гудков и Бордюг: настоящие имена и фамилии украинских звезд, о которых вы могли не знать

Выбор хорошего артистического имени, вероятно, является одним из важнейших аспектов успешной карьеры. Ведь это имя будет упоминаться в прессе, интернете, по телевидению и на радио каждый день. Однако мало кто знает, что хорошо знакомые имена звезд украинского шоу-бизнеса - это всего лишь тщательно подобранные псевдонимы.

Настя Каменских - Анастасия Жмур

Многим может показаться сюрпризом, что настоящее имя Насти Каменских при рождении - Анастасия Жмур. Однако, когда артистка начала свою сольную карьеру, она решила выбрать для себя более благозвучную фамилию.

Выбор фамилии "Каменских" не случайный. Это фамилия ее матери, Лидии, которая была солисткой знаменитого хора имени Веревки.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Тина Кароль - Татьяна Либерман

Многим известно, что настоящее имя Тины Кароль – Татьяна Либерман. Но не все знают, что псевдоним артистки состоит из частей ее имени и имени любимой певицы, Тины Тернер.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Джамала - Сусанна Джомаладинова

На самом деле, этот псевдоним возник как вариант фамилии певицы Джамаладинова, предложенный режиссером международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна", Александром Ревзиным.

Именно по его указанию в 2009 году Сусана сменила свое имя на более лаконичное - Джамала.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Владимир Дантес - Владимир Гудков

Публика давно знает Владимира Гудкова под псевдонимом Владимир Дантес. Он создал себе этот псевдоним после участия в телевизионном проекте "Фабрика звезд".

Владимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Злата Огневич - Инна Бордюг

Исполнительница Злата Огневич свое настоящее имя Инна Бордюг на свой сценический псевдоним около десяти лет назад. Все из-за постоянной путаницы во время организационных моментов.

Для смены имени и фамилии ей пришлось обратиться в соответствующие органы России.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Мила Нитич - Людмила Нитичук

Изменяя последовательность слов "Людмила Нитичук", можно создать два разных варианта.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Камалия - Наталья Захур

Настоящее имя певицы - Наталья Жмаренкова, но после замужества с бизнесменом Мохаммадом Захуром она стала известной как Наталья Захур. Идею выбора сценического псевдонима Камалия предложила ей мать, которая сама когда-то меняла свое имя.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Макс Барских - Николай Бортник

Известный певец Макс Барских скрывает свою личность под псевдонимом - его настоящее имя и фамилия Николай Бортник.

Ранее он признавался, что выбор псевдонима - это смесь имени его кумира, актера Марлона Брандо, и фамилии американского писателя Джона Барри. В то время артист стремился создать образ загадочного, но привлекательного музыканта.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

MamaRika - Анастасия Кочеткова

Анастасия Кочетова на сцене сначала стала Эрикой, а позже начала выступать как MamaRika.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)

Слава Каминская - Ольга Кузнецова

Певицу Славу Каминскую в узком кругу часто называют Олей, а ее девичья фамилия была Кузнецова. Назвали будущую артистку в честь бабушки.

Звезда верит, что вместе с именем передается и судьба, и ее дедушка мог иметь неприятный опыт с любовницей. Поэтому Каминская решила изменить свое имя на созвучное, и она не жалеет о таком решении.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)