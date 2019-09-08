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Життя немає: у мережі з'явилося нове фото з Криму

STYLERЖиття    08.09.2019 - 21:13
Життя немає: у мережі з'явилося нове фото з Криму
У Криму немає туристів (фото: pixabay.com)

В інтернеті з'являється все більше фотографією порожнього Криму

У мережі з'явилося нове фото окупованого Криму, на якому видно порожні столики і набережну без відпочиваючих. Фото зроблено в курортному селищі Оленівка, і його виклав блогер RoksolanaToday&Крым25% на своїй сторінці в Twitter.

На знімку видно гарний захід сонця, але туристів на фотографії практично немає. Самотньо стоять столи і стільці, а поруч з ними на набережній теж людей не багато.

Життя немає: у мережі з'явилося нове фото з Криму

В Криму немає туристів (фото: twitter.com/krimrt)

Варто зазначити, що до анексії Криму на півострові під час оксамитового сезонна було багато відпочиваючих. Люди продовжували насолоджуватися сонцем і морем, незважаючи на те, що літо вже закінчилося, бо в Криму зазвичай в цей час ще спекотно.

Нагадаємо, що жителям окупованого Криму, а саме людям, які живуть у північних частинах півострова, загрожує евакуація через екологічну катастрофу, яка з'явилася через нестачу води.

Раніше повідомлялося про те, що Кримський міст спіткала чергова біда. Жителі півострова кажуть, що міст через Керченську протоку починає все більше просідати.

Ми також писали про те, що користувачі мережі висміяли "туристичний бум" в Криму. Курорти Криму продовжували пустувати у переддень "оксамитового сезону". При цьому користувачі мережі підтвердили, що на півострові не багато відпочиваючих.

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